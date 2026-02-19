Bispo de Ponta de Pedras, Dom Teodoro Mendes é transferido para a Diocese de Santiago de Cabo Verde

Dom Teodoro Mendes Tavares, que até então atuava no Pará como bispo da Diocese de Ponta de Pedras, foi nomeado pelo Papa Leão XIV na última segunda-feira (16) como o novo bispo de Santiago de Cabo Verde. A informação foi detalhada pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB). A posse está marcada para 3 de maio, na cidade da Praia, e, até a entrada solene de Dom Teodoro na diocese, o bispo emérito foi designado Administrador Apostólico.

Desde 2011 Dom Teodoro estava no Pará. O Papa Bento XVI o nomeou no dia 16 de fevereiro daquele ano como bispo auxiliar da arquidiocese de Belém. E, em 10 de junho de 2015, o Papa Francisco o nomeou bispo coadjutor de Ponta de Pedras, no Arquipélago do Marajó, no Pará.

Trajetória religiosa

Dom Teodoro, nasceu em 7 de janeiro de 1964, na Ilha de Santiago, em Cabo Verde. Em 1984, aos vinte anos, ingressou na Congregação dos Missionários do Espírito Santo, tendo feito sua profissão religiosa em 1986. Sua ordenação presbiteral aconteceu em 11 de junho de 1993 e, em novembro de 1994, foi enviado como missionário ao Brasil, para trabalhar na prelazia de Tefé, no Amazonas.

O então padre Teodoro trabalhou por 16 anos nessa prelazia e, nesse período, exerceu inúmeras funções, sempre buscando espalhar a mensagem de amor e união que Cristo nos ensina. Dom Teodoro tem um conhecimento especializado na área do Ecumenismo, e em 1995, ele obteve o título de mestre em Ecumenismo pelo Trinity College, em Dublin, o que o habilita a liderar essa comissão com sabedoria e discernimento.

Além disso, foi bispo referencial para o Ecumenismo no regional Norte 2, professor de Ecumenismo e Diálogo inter-religioso, além de responsável pela Pastoral Ecumênica da arquidiocese de Belém e da Pastoral das Comunidades Ribeirinhas.

Desde 2023, preside a Comissão para o Ecumenismo e o Diálogo Inter-Religioso da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), atuando com dedicação na promoção da paz e da convivência entre diferentes tradições de fé. Foi nomeado pelo Papa Leão XIV, em 3 de junho, como membro do Dicastério para o Diálogo Inter-religioso da Santa-Sé.