CNBB Regional Norte 2 agradece em nome da Amazônia ao Papa Francisco

A Regional Norte 2 da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), que reúne os estados do Pará e Amapá, exaltou em nota o agradecimento da Amazônia ao Papa Francisco pelo olhar pelos mais pobres e vulneráveis. A morte de Jorge Mario Bergoglio foi confirmada na manhã desta segunda-feira (21/04), pelo Vaticano, e emocionou o mundo.

A nota foi assinada conjuntamente por Dom Irineu Roman, Arcebispo Metropolitano de Santarém (PA) e presidente da Regional Norte 2, Dom José Maria Chaves dos Reis Bispo de Abaetetuba (PA) e vice-presidente da Regional Norte 2, e Dom Antônio de Assis Ribeiro, Bispo da Diocese de Macapá (AP) e Secretário da Regional Norte 2.

Os sacerdotes agradecem o extenso legado extenso o Papa Francisco e reforçam que todos devem continuar seguindo seus ensinamentos de simplicidade e cuidado com os pobres e vulneráveis, a transparência, o combate aos abusos e "uma Igreja em saída missionária, misericordiosa e samaritana".

O bispo da Diocese de Macapá e secretario do Regional Norte 2 da CNBB no Pará e Amapá, Dom Antonio de Assis Ribeiro, também se manifestou por meio de uma nota ressaltando os ensinamentos do magistério de Francisco.

"O Papa Francisco nos deixou um magistério poliédrico (de muitas dimensões), humanista e, sobretudo, marcado por uma profunda sensibilidade missionária. Dizia que a Igreja precisa de 'uma conversão pastoral e missionária, que não pode deixar as coisas como estão' (EG, 25); que é necessária uma reforma das estruturas eclesiais e pastorais para que 'todas elas se tornem mais missionárias' (EG, 27). Preferia 'uma Igreja ferida e suja, que sai pelas ruas, do que uma Igreja prisioneira de si mesma. Que não se tenha medo de deixar se inquietar pelo fato de que muitos irmãos vivem sem a amizade de Jesus'" (EG, 49)", disse o bispo da Diocese de Macapá e ex-bispo auxiliar de Belém, Dom Antonio de Assis.

Leia abaixo a nota na íntegra da Regional Norte 2 da CNBB:

CNBB Regional Norte 2

Santarém, 21 de abril de 2025

O mundo agradece! O Brasil agradece! O Regional Norte 2 agradece! A Amazônia agradece!

Com muito pesar que nós, no Regional Norte 2, amanhecemos com a triste notícia da Pascoa de Jorge Mario Bergoglio, Papa Francisco, em um tempo simbólico em que Jesus venceu a morte e ressuscitou, e Francisco venceu os seus dias de sofrimento e sua Páscoa faz brotar a esperança que ele tanto carregou consigo, o da vida plena em Deus.

Papa Francisco nos deixa um legado extenso que devemos continuar seguindo como a simplicidade Papal e na Igreja; o cuidado com a Casa Comum, com os pobres e vulneráveis; com a transparência e combate à abusos; com a promoção da Paz; com as reformas na Igreja; com uma Igreja em saída missionária, misericordiosa e samaritana; com um diálogo ecumênico e em especial com "a alegria da evangelização" (EG,83) e os materializados através das encíclicas e exortações, Laudato Si, Fratelli Tutti, Laudato Deun, entre outros.

Unidos em oração com a Igreja do mundo inteiro pelo Papa Francisco, rogamos o seu descanso eterno.

Obrigado, Papa Francisco!

Dom Irineu Roman, CSJ

Arcebispo Metropolitano de Santarém (PA)

Presidente da CNBB - Regional Norte 2



Dom José Maria Chaves dos Reis

Bispo de Abaetetuba (PA)

Vice-presidente da CNBB - Regional Norte 2



Dom Antônio de Assis Ribeiro, SDB

Bispo da Diocese de Macapá (AP)

Secretário da CNBB - Regional Norte 2