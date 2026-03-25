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Dom Teodoro faz missa de despedida em Belém antes de assumir diocese em Cabo Verde

Celebração reuniu colaboradores da sede do Regional, além de padres, religiosas e amigos

Gabriel Pires
fonte

Dom Teodoro Mendes Tavares (O Liberal/ Igor Mota)

Uma missa marcou, na manhã desta quarta-feira (25), a despedida de dom Teodoro Mendes Tavares, ex-bispo de Ponta de Pedras, no Marajó. A celebração foi realizada na sede do Regional Norte 2 da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), no bairro do Marco, em Belém. O religioso foi nomeado pelo papa Leão XIV como novo bispo de Santiago de Cabo Verde, na África.

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A informação foi divulgada nesta terça-feira (24) pela Nunciatura Apostólica no Brasil

A celebração reuniu colaboradores da sede do Regional, além de padres, religiosas e amigos, em um momento marcado por manifestações de fé e gratidão pelo trabalho pastoral desenvolvido por dom Teodoro na Amazônia. Durante o ato, os presentes também fizeram orações pedindo proteção, saúde e bênçãos para a nova missão do religioso fora do Brasil.

 

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dom Teodoro Mendes Tavares
Belém
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