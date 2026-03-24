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Papa Leão XIV aceita renúncia de dom Carlos Verzeletti e nomeia novo dispo para Diocese de Castanhal

A informação foi divulgada nesta terça-feira (24) pela Nunciatura Apostólica no Brasil

Gabriel Pires
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Nomeação de Dom Manoel é recebida com alegria pela CNBB, que também reconhece a trajetória e o legado de Dom Carlos Verzeletti (Foto: Divulgação | CNBB)

Após aceitar o pedido de renúncia de dom Carlos Verzeletti, o papa Leão XIV nomeou um novo bispo para a Diocese de Castanhal, município do nordeste paraense, no Pará. A informação foi divulgada nesta terça-feira (24) pela Nunciatura Apostólica no Brasil. Para o cargo, foi designado dom Manoel de Oliveira Soares Filho, até então bispo de Palmeira dos Índios (AL). A Presidência da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) enviou mensagem de saudação ao novo bispo e agradeceu a dom Carlos pelo serviço prestado à Igreja.

A CNBB afirmou ter recebido com alegria a nomeação de Dom Manoel e elevou ação de graças por sua vida, vocação e generosa dedicação à Igreja. A conferência também destacou sua trajetória pastoral, marcada pelo zelo missionário e pelo compromisso com a evangelização. 

Os bispos da presidência expressaram o desejo de que, sustentado pela graça divina e guiado pelo Espírito Santo, ele exerça seu pastoreio com sabedoria, proximidade e ardor missionário, anunciando o Evangelho e promovendo a vida plena para todos.

Quem é Dom Manoel?

Dom Manoel de Oliveira Soares Filho nasceu em 26 de setembro de 1965, em Domingos do Capim (PA). Ingressou no seminário em 1983 e realizou seus estudos de Filosofia e Teologia em Belém. Também é formado em Ciências da Religião pela Universidade Vale do Acaraú e em Sociologia pela Universidade Federal do Pará (UFPA), além de possuir pós-graduação em Desenvolvimento Urbano, Políticas Públicas e Ordenamento Territorial.

Foi ordenado diácono em 1992 e sacerdote em 1993. Ao longo de sua trajetória, exerceu funções pastorais em diversas paróquias do Pará, além de atuar como coordenador diocesano de pastoral, membro do Conselho Presbiteral e vigário geral. Em dezembro de 2018, foi nomeado bispo da diocese de Palmeira dos Índios pelo Papa Francisco. Seu lema episcopal é “Por tua palavra, lançarei as redes” (Lc 5,5).

Antecessor de Dom Manoel, Dom Carlos Verzeletti é natural de Trezano, na Itália, e nasceu em 8 de setembro de 1950. Foi ordenado sacerdote em 1976 e, após alguns anos de atuação em seu país de origem, veio como missionário para o Brasil em 1983, estabelecendo-se no Pará. Exerceu funções pastorais na diocese de Bragança e, em 1996, foi nomeado bispo auxiliar de Belém pelo Papa João Paulo II.

Em 2004, tornou-se o primeiro bispo da diocese de Castanhal, onde permaneceu até a aceitação de sua renúncia. Seu lema episcopal é “Que conheçam a ti, ó Senhor”. Além disso, Dom Carlos também colaborou com a CNBB como membro da Comissão Episcopal Pastoral para a Liturgia, contribuindo para a vida e missão da Igreja no Brasil.

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