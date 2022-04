Dom Raimundo Possidônio é ordenado bispo-coadjuntor para a Diocese de Bragança neste sábado

A ordenação episcopal do bispo-coadjutor para a Diocese de Bragança, o monsenhor Raimundo Possidônio Carrera da Mata, ocorreu, na manhã deste sábado (23), na Paróquia São João Batista e Nossa Senhora das Graças, em Icoaraci.

Ele foi nomeado pelo Papa Francisco na manhã do dia 16 deste mês. Até então, era vigário geral da Arquidiocese de Belém e pároco da Paróquia Transfiguração do Senhor. O título de bispo-coadjutor indica que ele atuará junto ao bispo titular, com direito à sucessão direta.

A apresentação e posse do novo bispo, Dom Raimundo Possidônio, será no próximo sábado, dia 30 de abril, às 16 horas, na Catedral de Nossa Senhora do Rosário em Bragança, onde atuará como Bispo Coadjutor junto ao bispo titular Dom Jesús Maria.

Monsenhor Raimundo Possidônio foi ordenado por Dom Gilberto Pastana de Oliveira, arcebispo de São Luís (MA). A solenidade de ordenação também contou com a presença do arcebispo metropolitano de Belém, Dom Alberto Taveira Corrêa. Neste sábado (23) mesmo, Dom Raimundo Possidônio celebrará a primeira missa como bispo. Será às 19 horas, na igreja Matriz de icoaraci, com transmissão ao vivo pelas redes sociais da Paróquia: https://www.facebook.com/paroquiasjbnsg https://www.instagram.com/paroquiasjbng

Dom Raimundo é natural de Icoaraci, distrito de Belém, e nasceu no dia 31 de março de 1954. Fez seus estudos fundamentais (primário e ginásio), porém concluindo no Seminário São Pio X, onde entrou em 1968. Estudou o Clássico no Seminário Redentorista Santíssimo Redentor, tendo sua ordenação diaconal em 7 de junho de 1976.

Na história da Igreja, Dom Possidônio passa a ser o 10º bispo paraense a ser nomeado para atuar na Igreja do Brasil - dentre esses é o quinto em atividade no momento. É precedido pelo Dom Gilberto Pastana de Oliveira, arcebispo de São Luís (MA); Dom Antônio de Assis Ribeiro, Bispo Auxiliar de Belém (PA); Dom José Maria Chaves dos Reis, Bispo de Abaetetuba (PA); Dom Manoel de Oliveira Soares Filho, Bispo de Palmeira dos Índios (AL).

Icoaraci e a igreja matriz foram escolhidos por ser o local de origem do Monsenhor. Monsenhor Possidônio é referência na Igreja de Belém e na Amazônia. E, na Arquidiocese de Belém, Dom Possidônio tem importantes contribuições, como a atuação como administrador quando a Arquidiocese estava vacante, entre abril de 2009 e março de 2010, e Vigário Geral da Arquidiocese desde o ano de 2004, mesmo ano em que foi nomeado coordenador de Pastoral, função que exerceu até 2020.

Em 2010, recebeu o título oficial de Monsenhor

Em 2010, recebeu o título oficial de Monsenhor. A nomeação do Monsenhor Raimundo Possidônio Carrera da Mata como Bispo Eleito Coadjutor da Diocese de Bragança foi divulgada, no dia 16 de março, pelo arcebispo metropolitano de Belém, Dom Alberto Taveira Corrêa, durante pronunciamento ao vivo pelos meios de comunicação da Arquidiocese.

Em seu pronunciamento, o arcebispo disse: “Nós não perdemos Monsenhor Cid, mas temos a alegria de doá-lo como presente à Diocese de Bragança, onde vai ajudar Dom Jesús María Cizaurre Berdonces em seu ministério. Temos o coração cheio de ação de graças pela nomeação deste novo bispo, de nossa terra e de nossa Arquidiocese”.