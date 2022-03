Papa Francisco nomeia o paraense monsenhor Possidônio a bispo-coadjutor

O Papa Francisco nomeou na manhã desta quarta-feira (16), como bispo-coadjutor para Diocese de Bragança, o monsenhor Raimundo Possidônio Carrera da Mata, até então vigário geral da Arquidiocese de Belém e pároco da Paróquia Transfiguração do Senhor. O título de bispo-coadjutor indica que ele atuará junto ao bispo titular, com direito à sucessão direta.

Sua ordenação episcopal será no dia 23 de abril, às 9h, na Paróquia de São João Batista e Nossa Senhora das Graças (Icoaraci). A posse será no dia 30 do mesmo mês na Diocese de Bragança, data e local posteriormente comunicado pela Diocese.

A nomeação foi divulgada oficialmente pelo arcebispo metropolitano de Belém, Dom Alberto Taveira Corrêa, mediante pronunciamento ao vivo pelos meios de comunicação da Arquidiocese. Também estiveram presentes o bispo auxiliar de Belém, Dom Antônio de Assis Ribeiro e o diocesano de Ponta de Pedras, Dom Teodoro Mendes Tavares, bem como o bispo nomeado Dom Raimundo Possidônio.

(Divulgação / Arquidiocese de Belém)

Em seu pronunciamento, o Arcebispo diz que “nós não perdemos Monsenhor Cid, mas temos a alegria de doá-lo como presente à Diocese de Bragança, onde vai ajudar Dom Jesús Maria Cizaurre Berdonces em seu ministério". "Temos o coração cheio de ação de graças pela nomeação deste novo bispo, de nossa terra e de nossa Arquidiocese”.

Na história da Igreja, Dom Possidônio passa a ser o 12º bispo paraense a ser nomeado para atuar na Igreja do Brasil, dentre estes é o quinto em atividade no momento. É precedido por Dom Gilberto Pastana de Oliveira, Arcebispo de São Luís (MA); Dom Antônio de Assis Ribeiro, Bispo Auxiliar de Belém (PA); Dom José Maria Chaves dos Reis, Bispo de Abaetetuba (PA); Dom Manoel de Oliveira Soares Filho, Bispo de Palmeira dos Índios (AL).

Na Arquidiocese de Belém Dom Possidônio tem importantes contribuições, como a atuação como Administrador quando a Arquidiocese estava vacante, entre abril de 2009 e março de 2010. É Vigário Geral da Arquidiocese desde o ano de 2004, mesmo ano em que foi nomeado coordenador de pastoral, função que exerceu até 2020. Em 2010 recebeu o título oficial de monsenhor. Também teve o reconhecimento de feitos perante o município Belém, que lhe rendeu recebimento da comenda de Medalha de Honra ao Mérito, entre outros feitos pela Igreja e sociedade.