Arcebispo de Belém visita ilhas e participa de procissão fluvial

O arcebispo metropolitano de Belém, Dom Júlio Endi Akamine, realizou uma visita às ilhas da capital paraense na manhã de domingo (14). A agenda faz parte de suas atividades na Arquidiocese de Belém. Um vídeo divulgado em suas redes sociais registrou o arcebispo em um barco, acompanhado da legenda: “Vou navegar nas ondas deste rio!”.

De acordo com a Arquidiocese, Dom Júlio está se familiarizando com a realidade local e visitou a Ilha do Combu, em Belém. Representantes das demais ilhas atendidas pela Pastoral das Ilhas também participaram da programação.

Ainda segundo a Arquidiocese, as visitas são realizadas aos domingos, com revezamento entre os bispos. A agenda para os próximos finais de semana ainda não foi divulgada.

Procissão fluvial no Baixo Acará

Também no domingo, em registro compartilhado nas redes sociais, o arcebispo participou de uma missa e de uma procissão fluvial em louvor a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, na ilha do Maracujá, na região do Baixo Acará. O evento reuniu moradores da comunidade ribeirinha.

Missão pastoral marcada pela proximidade

Ao assumir como o 11º Arcebispo Metropolitano de Belém, Dom Júlio destacou que sua missão será pautada pela proximidade com os fiéis. Em entrevista ao Grupo Liberal, em agosto, ele reforçou que sua condução pastoral será baseada na presença junto ao povo, em visitas às comunidades e na colaboração com padres e demais membros da Igreja.

Dom Júlio defende a continuidade e a escuta como pilares de sua atuação: “Não dá para governar do escritório. É necessário, de fato, este contato vivo com as pessoas para poder governar uma arquidiocese como a de Belém”, afirmou.

Questionado sobre a marca que pretende deixar, disse que pretende primeiro se envolver com a realidade local. “A gente precisa primeiro entrar no ritmo da arquidiocese. E, depois disso, vamos contribuir com aquilo que é próprio de cada um. Tomar contato com as realidades da Arquidiocese, comunidades, e também receber as primeiras pessoas”.

Quem é Dom Júlio Endi Akamine?

Dom Júlio Endi Akamine assumiu como Arcebispo Metropolitano de Belém em 6 de agosto deste ano, após o papa aceitar a renúncia de Dom Alberto Taveira por idade. Antes, foi arcebispo de Sorocaba e bispo auxiliar de São Paulo. Chegou a Belém em março de 2025 como Arcebispo Coadjutor.

Nascido em 30 de novembro de 1962 em Garça (SP), ingressou em 1975 no Seminário da Sociedade do Apostolado Católico (SAC), em Londrina (PR). Fez o noviciado em 1979 no seminário Rainha da Paz, em Cornélio Procópio (PR). Sua primeira consagração ocorreu em 8 de dezembro de 1980. Atualmente, preside o regional Sul 1 da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB).