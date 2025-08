Dom Júlio Akamine é o novo Arcebispo de Belém: veja sua história

Até então Arcebispo Coadjutor, Dom Júlio Endi Akamine é o novo Arcebispo Metropolitano de Belém. Sua apresentação oficial ocorreu em 31 de maio deste ano. Neste caso não há nenhuma cerimônia de transição. Ele assume a Arquidiocese, tornando-se o 11º Arcebispo, porque o Papa Leão XIV acolheu, nesta quarta-feira (6), o pedido de renúncia apresentado por Dom Alberto Taveira Corrêa ao governo da Arquidiocese de Belém do Pará. A solicitação foi feita em 26 de maio de 2025, conforme previsto no Código de Direito Canônico, que orienta bispos a apresentarem sua renúncia ao completarem 75 anos de idade.

Com a aceitação da renúncia, Dom Alberto passa a ser Arcebispo Emérito da Arquidiocese de Belém. Dom Júlio nasceu em 30 de novembro de 1962, em Garça (SP). Ingressou no Seminário da Sociedade do Apostolado Católico (Palotinos) em 1975 e foi ordenado sacerdote em 24 de janeiro de 1988. É mestre e doutor em Teologia pela Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma.

Ao longo de sua trajetória, exerceu diversas funções, como vigário paroquial, pároco, reitor do Seminário Maior Palotino em Curitiba e professor de Teologia. Entre 2008 e 2011, foi Reitor Provincial da Província Palotina São Paulo Apóstolo, informou a Arquidiocese de Belém.

Foi nomeado Bispo Auxiliar da Arquidiocese de São Paulo em 4 de maio de 2011, sendo ordenado no dia 9 de julho do mesmo ano. Atuou como Vigário Episcopal da Região Lapa e, em 28 de dezembro de 2016, foi nomeado Arcebispo Metropolitano de Sorocaba pelo Papa Francisco, tornando-se o quinto Bispo e terceiro Arcebispo da Arquidiocese de Sorocaba. Seu lema episcopal “Bonum Facientes Infatigabiles” – “Não vos canseis de fazer o bem”.

VEJA MAIS:

Formação e trajetória episcopal

Em 1975 entrou no Seminário da Sociedade do Apostolado Católico (SAC), os Palotinos, em Londrina/PR, onde completou os estudos no Seminário Menor São Vicente Pallotti. Fez o noviciado em 1979 no Seminário Rainha da Paz, em Cornélio Procópio/PR. Sua primeira consagração foi a 8 de dezembro de 1980, na mesma cidade.

Cursou Licenciatura em Filosofia na Pontifícia Universidade Católica (PUC), de 1981 a 1983, e Teologia no “Studium Theologicum Claretianum”, de 1984 a 1987, na Arquidiocese de Curitiba/PR. Foi ordenado sacerdote em 24 de janeiro de 1988, na cidade de Cambé/PR. Obteve o Mestrado em Teologia na Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma (1993 a 1995) e Doutorado na mesma Universidade (2001 a 2005).

Como sacerdote Palotino desempenhou a função de vigário paroquial, pároco e reitor do Seminário Maior Palotino, em Curitiba. Também foi assessor da Organização dos Seminários e Institutos Filosófico-Teológicos do Brasil (OSIB) no regional Sul 2 da CNBB. Entre outras funções, atuou como diretor do Período Introdutório da Província Regina Apostolorum, na Itália (2003-2004).

Como sacerdote Palotino desempenhou a função de Vigário paroquial: Paróquia Santo Antônio, Cambé/PR (1988-1990); Pároco: Paróquia Santo Antônio, Cambé/PR (1990-1993), na Arquidiocese de Londrina; Reitor do Seminário Maior Palotino, Curitiba/PR (1996-2001); Assessor da OSIB Regional Sul 2 (1996-1998); Secretariado Geral da SAC para a Formação (1999-2005); Consultor local da Comunidade da Casa Geral, Roma (2001-2003); Diretor do Período Introdutório da Província Regina Apostolorum, Itália (2003-2004); Secretário provincial para a formação (2005-2007); Diretor espiritual do Seminário Maior Palotino, Curitiba/PR (2006-2007).

No período de 1996 a 2001 e de 2005 a 2011, foi professor de teologia no Studium Theologicum, em Curitiba/PR, onde lecionou as matérias de Teologia Sacramentária Geral, Sacramentos da Iniciação Cristã, Eclesiologia, Trindade, Introdução à Teologia e Teologia Fundamental.

Foi Reitor Provincial da Província Palotina São Paulo Apóstolo, com sede na capital paulista, de 2008 a 2011, quando foi nomeado bispo auxiliar da Arquidiocese de São Paulo, em 4 de maio daquele ano, sendo Vigário Episcopal da Região Lapa. Sua ordenação episcopal foi em 9 de julho de 2011 e seu lema é “Bonum Facientes Infatigabiles” – “Não vos canseis de fazer o Bem”.

Em 28 de dezembro de 2016, Dom Julio foi nomeado Arcebispo Metropolitano de Sorocaba, sendo o quinto bispo e o terceiro arcebispo, pelo Papa Francisco. De acordo com comunicado da Nunciatura Apostólica no Brasil, o pontífice acolheu o pedido de renúncia apresentado por Dom Eduardo Benes de Sales Rodrigues por motivo de idade, e o nomeou Arcebispo de Sorocaba/SP.