Dom Julio, novo arcebispo coadjutor, chega a Belém na próxima segunda-feira (19)

Dom Julio Endi Akamine, nomeado pelo Papa Francisco como novo arcebispo coadjutor da Arquidiocese de Belém, desembarca na capital na próxima segunda-feira (19). O momento marca uma etapa significativa na vida pastoral da Igreja local e será aberto à participação de toda a comunidade católica.

A chegada de Dom Julio está prevista para às 20h20, no Aeroporto Internacional de Belém. Ele será recepcionado pelo Arcebispo Metropolitano, Dom Alberto Taveira Corrêa, pelo Bispo Auxiliar, Dom Paulo Andreolli, membros do clero arquidiocesano e fiéis. A programação conta com apresentações da Banda do Corpo de Bombeiros e de um grupo folclórico local, como expressão da cultura e do acolhimento do povo paraense.

VEJA MAIS

Logo após, será realizado um cortejo em direção à Residência Episcopal, localizada na Travessa Dr. Moraes, nº 46, no bairro de Nazaré, onde Dom Julio passará a residir. Na chegada, o Coro da Guarda de Nazaré fará uma apresentação especial, e haverá a entrega simbólica da Imagem de Nossa Senhora de Nazaré, padroeira da Amazônia e do Estado do Pará, como gesto de bênção e acolhida.

Já a apresentação do novo arcebispo coadjutor será no dia 31 de maio, às 9h, na Catedral de Belém, com Missa Solene presidida pelo Arcebispo Metropolitano de Belém, Dom Alberto Taveira Corrêa e concelebrada pelo Bispo Auxiliar, Dom Paulo Andreolli, e contará com presença do clero arquidiocesano, pastorais, movimentos, novas comunidades e paroquianos das 109 paróquias da Arquidiocese de Belém.

Nomeação de Dom Julio

Dom Julio foi nomeado como Arcebispo Coadjutor da Arquidiocese de Belém do Pará pelo Papa Francisco, em 7 de março de 2025, atendendo ao pedido de colaboração feito por Dom Alberto Taveira Corrêa, atual Arcebispo Metropolitano.

A partir da apresentação de Dom Julio no dia 31 de maio, a Arquidiocese de Belém contará com dois arcebispos: Dom Alberto continuará no governo pastoral até que o Papa aceite sua renúncia, passando a ser Arcebispo Emérito, momento em que Dom Julio assumirá automaticamente como Arcebispo Titular. Até lá, Dom Alberto seguirá desempenhando suas funções normalmente.

Veja a programação completa

Acolhida de Dom Julio

Data: 19 de maio, às 20h20

Local: Aeroporto Internacional de Belém

Apresentações da Banda do Corpo de Bombeiros e grupo folclórico. Em seguida, cortejo para a Residência Episcopal, no bairro de Nazaré.

Missa de Apresentação de Dom Julio

Data: 31 de maio, às 9h

Local: Catedral Metropolitana de Belém

A celebração solene contará com a presença das forças vivas da Arquidiocese e será um momento de grande comunhão para a Igreja de Belém.

*Ayla Ferreira, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Fabiana Batista, coordenadora do Núcleo de Atualidade