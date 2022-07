Dom Alberto Taveira: 'dedicação ao povo de Belém' marca missa de 31º aniversário episcopal

Na noite desta quarta-feira (6), o Arcebispo Metropolitano de Belém, Dom Alberto Taveira Corrêa, celebrou uma missa em comemoração ao seu 31º aniversário de ordenação episcopal, na Catedral Metropolitana da capital paraense, no bairro da Cidade Velha. Mais de quarenta católicos - que nutrem profunda admiração pelo religioso - compareceram à cerimônia eucarística e participaram do rito, que faz parte das comemorações à Nossa Senhora da Graça. A festividade da padroeira iniciou no último dia 5 de julho e deve seguir até o próximo dia 10.

No início do ato litúrgico, Dom Alberto Taveira falou sobre a vocação que cada pessoa possui. Usando-se como exemplo, o Arcebispo de Belém declarou que Deus teria colocado em seu coração o chamado para ser padre.

“Ele me chamou para construir com vocês, meus irmãos e irmãos, essa igreja”, declarou o religioso aos fiéis.

Para Dom Alberto Taveira é uma grande alegria agradecer a Deus por seus trinta e um ano de dedicação ao episcopal. Sendo doze deste, dedicado a ser Arcebispo de Belém. “Tem sido uma grande especial conviver com nosso povo, a nossa igreja. Estamos cada vez mais vivendo de acordo com os planos d’Ele. A vida de bispo se destina a todos, seja quais forem as práticas religiosas, todas tem um lugar no meu coração e no coração da igreja”, disse.

O contador Paulo Fadul ficou bastante emocionado com a missão de ação de graças destinada ao Arcebispo de Belém. “Ele tem uma vida toda dedicada ao nosso povo, nós temos que agradecer sempre e pedir muitos anos de saúde para Dom Alberto”, afirmou o paraense.

Ao fim da celebração, o Arcebispo Metropolitano recebeu um “parabéns” coletivo da comunidade católica.