Catedral de Belém celebra festividade de Nossa Senhora da Graça

Em comemoração à Nossa Senhora da Graça, a Catedral Metropolitana de Belém, localizada no bairro da Cidade Velha, começou no último dia 5 de julho e segue até o próximo dia 10, a festividade da padroeira. Nesta quarta-feira (6), às 19h, haverá celebração presidida pelo Arcebispo Metropolitano de Belém, Dom Alberto Taveira Corrêa, que, na ocasião, celebrará o 31º aniversário de ordenação episcopal. A missa também será transmitida ao vivo pela TV Nazaré (canal 30.1).

No sábado (9), dia da padroeira, haverá terço às 18h; às 18h30, coroação de Nossa Senhora; e, às 19h, missa, seguida de procissão luminosa. A programação poderá ser acompanhada pela rede social da Catedral de Belém.

Durante todos os outros dias da festividade, os fiéis poderão participar de terço, às 18h; novena, às 18h30; e missa, às 19h. Nos dias 8, 9 e 10 de julho, será realizado um arraial gastronômico, na lateral da Catedral.

Histórico de Dom Alberto

Ordenado sacerdote no dia 15 de agosto de 1973, exerceu seu ministério na Arquidiocese de Belo Horizonte (MG). Foi reitor do Seminário, professor da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, pároco em várias Paróquias, vigário forâneo e vigário episcopal para a pastoral e capelão de hospital.

Foi ordenado Bispo, como auxiliar de Brasília, no dia 06 de julho de 1991. Foi membro da Comissão Episcopal de Vocações e Ministérios do Conselho Episcopal Latino – Americano – CELAM, de 1995 a 1999. Em 31 de maio de 1996, tomou posse como primeiro Arcebispo Metropolitano de Palmas (TO). Em 30 de dezembro de 2009, foi nomeado o 10º Arcebispo Metropolitano de Belém, tomando posse em 25 de março de 2010.

Igreja de Nossa Senhora da Graça foi a primeira em Belém

A Paróquia Nossa Senhora da Graça foi fundada em julho de 1617, sendo a primeira igreja de Belém. Na época, pertencia ao Bispado da Bahia, sendo chamada de Freguesia de Nossa Senhora da Graça.

Para ser vigário do Pará, foi nomeado Padre Manuel Figueira de Mendonça. A imagem de Nossa Senhora da Graça ficava na custódia no Forte do Castelo, onde foi construída uma capela, quando foi transferida para uma clareira na mata onde hoje fica a Catedral de Belém, que era conhecida como Igreja Matriz.

(Gabriel Pires, estagiário, sob a supervisão do coordenador do Núcleo de Atualidades, João Thiago Dias)