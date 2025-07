Dois tremores de terra atingiram Parauapebas em menos de 10 horas, no sudeste do Pará

Nesta quinta-feira (10), o município de Parauapebas registrou dois tremores de terra. A região, que fica no sudeste do Pará, foi atingida com dois abalos com apenas 10 horas de diferença, segundo informações da Rede Sismográfica Brasileira (RSBR).

De acordo com os registros, o primeiro tremor de magnitude 4.2 aconteceu no período da madrugada, por volta de 00h03 (horário de Brasília). O segundo foi menos intenso, de magnitude 4.0. Esse último abalo, foi identificado às 09h46.

Apesar da intensidade dos fenômenos, alguns moradores da cidade relataram que não perceberam danos estruturais e, além disso, não sentiram tremores de terra.

Até o momento, a equipe de reportagem de O Liberal aguarda um posicionamento da prefeitura de Parauapebas.

Outros tremores:



Esses não foram os únicos abalos registrados no município. Em 3 de abril deste ano, um tremor de magnitude 4.3 atingiu a região parauapebense. A atividade sísmica foi considerada de intensidade moderada pela RSBR.

Na época, o Centro de Sismologia da Universidade de São Paulo (USP) e o Observatório Nacional (ON) analisaram o acontecimento.

Já a Defesa Civil explicou que a característica geológica de Parauapebas, chamada de “Falha de Carajás”, é suscetível a pequenos abalos sísmicos, sendo a maioria de baixa magnitude. Com isso, os eventos passam despercebidos pela população.