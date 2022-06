Dois bairros ficarão sem água a partir desta segunda-feira (20); veja quais são e os trechos

Parte dos bairros da Pedreira e do Umarizal, em Belém, ficarão sem água apartir das 22h desta segunda-feira (20) e seguirão até às 12h desta terça-feira (21). De acordo com a Companhia de Saneamento do Estado do Pará (Cosanpa), equipes técnicas analisam o funcionamento das novas redes para garantir que elas sejam implantadas, conforme o previsto, e como se comportam diante de diferentes pressões. Após a conclusão do trabalho, o abastecimento será normalizado de forma gradativa.

Veja os trechos da Pedreira que devem ficar sem água até terça-feira (21):

Av. Visconde Sousa Franco entre Rua Diogo Móia e Av. Generalíssimo Deodoro

Av. Visconde Sousa Franco entre Rua Antonio Barreto e Av. Generalíssimo Deodoro

Av. Visconde Sousa Franco entre Rua Domingos Marreiros e Av. Generalíssimo Deodoro

Av. Visconde Sousa Franco entre Trav. Almte Wandenkolk e Av. Generalíssimo Deodoro

Av. Visconde Sousa Franco entre Rua D. Romualdo de Seixas com Av. Generalíssimo Deodoro

Trav. Dr. Moraes entre Rua Boaventura da Silva e Av. Nazaré

Trav. Dr. Moraes entre Ruas Boaventura da Silva e João Balbi com Av. Generalíssimo Deodoro

Trav. Dr. Moraes entre Av. Gov. José Malcher com Av. Generalíssimo Deodoro

Rua Boaventura da Silva entre Trav. Benjamin Constant com Av. Nazaré

Rua Boaventura da Silva entre Trav. Rui Barbosa com Av. Nazaré

Rua Boaventura da Silva entre Trav. Quintino Bocaiúva com Av. Nazaré.

A Cosanpa orienta quem tiver caixa d’água que precavenha-se para não sentir a falta do serviço. Os moradores ativos (adimplentes e inadimplentes) da área onde foi feita a setorização já receberam novos hidrômetros. Os que constavam no cadastro da Cosanpa como inativos (que pediram o desligamento do seu ramal à rede da Companhia por construção de poço próprio ou qualquer outro motivo) receberam avisos sobre a implantação da rede nova e a possibilidade de se religarem, com a ativação do ramal.