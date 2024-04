Doação de sangue: Saiba como ajudar Raimundo Oliveira e vários pacientes com um gesto solidário

Familiares e amigos do paciente Raimundo Ferreira de Oliveira iniciaram uma campanha para convidar a comunidade para um ato de solidariedade: a doação de sangue. Doadores de qualquer tipo sanguíneo podem ajudar. As doações serão recebidas no Instituto de Hemoterapia e Hematologia do Estado do Pará (IHEBE), localizado na Travessa Mauriti, 3085, no bairro do Marco, em Belém.

A doação de sangue é uma atitude que salva vidas. Se você atende aos requisitos para doar sangue, faça parte deste gesto solidário.

Quem pode doar sangue

• Pessoas entre 16 e 69 anos (menores de 18 anos devem ter autorização e estar acompanhados por um responsável);

• Com peso igual ou superior a 50 kg;

• Com boas condições de saúde.

Qual é o horário da doação de sangue no IHEBE

• Segunda a sexta-feira, de 7h30 às 18h;

• Sábado, de 8h às 12h.

O que levar para a doação de sangue

Basta um documento de identificação com foto do doador.

O que fazer antes da doação de sangue

• Não ingerir bebidas alcoólicas nas 24 horas que antecedem a doação;

• Não fumar até 2 horas antes e 2 horas após a doação;

• Alimentar-se bem antes da doação, evitando alimentos gordurosos, de preferência com o intervalo recomendado de 2 horas após o almoço;

• Dormir pelo menos 6 horas nas 24 horas que antecedem a doação.