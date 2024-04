Campanha de doação de sangue chega com unidade móvel na UEPA

A campanha de incentivo à captação de novos doadores de sangue e medula óssea da Fundação Centro de Hematologia e Hemoterapia do Estado do Pará (Hemopa) chega à comunidade acadêmica da Universidade do Estado do Pará (UEPA), nesta quinta-feira (11). A coleta será realizada pela unidade móvel do Hemocentro, que estará estacionada no campus do Centro de Ciências Naturais e Tecnologia (CCNT), localizado na Travessa Doutor Enéas Pinheiro. Para atender a comunidade acadêmica e os demais públicos do entorno interessados em doar, o atendimento acontecerá das 8h às 17h.

VEJA MAIS

A mobilização tem o objetivo de incentivar novos doadores e aproximar as pessoas do trabalho desenvolvido pelo Hemopa. Para isso, a unidade móvel vem passando por diversos espaços e instituições de ensino. No último dia 9 a campanha foi levada ao campus de Ciências Biológicas e da Saúde (CCBS) da UEPA, e antes disso esteve na Universidade Federal do Pará (UFPA).

O objetivo das campanhas externas do Hemocentro é garantir o abastecimento dos bancos de sangue, que para além da doação direta, são essenciais também para a realização de procedimentos cirúrgicos. Na instituição federal, foram recolhidas 106 bolsas de sangue, com registro de 172 comparecimentos e 5 cadastros no Registro Nacional de Doadores Voluntários de Medula Óssea (REDOME).

Os resultados positivos demonstram que as ações vêm conseguindo estimular o envolvimento de mais pessoas nesses espaços, assim como relatou a servidora da UFPA, Nilda Santos, sobre a importância da doação. Segundo ela, “É extremamente importante para os calouros, que entraram recentemente na instituição, terem acesso a essa conscientização de doar e por isso eu acho que é bom informar, sensibilizando sobre a importância desse ato e dizer que não precisa ter medo, é rápido e sem risco de vida”, pontua.