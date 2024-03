Hemopa Castanhal precisa de sangue tipo B positivo

A Fundação de Hemoterapia e Hematologia do Pará (Hemopa) de Castanhal, realiza campanha para garantir o abastecimento de bolsas de sangue de um tipo de sangue em específico, o B+. De acordo com o hemocentro, a tipagem sanguínea abrange apenas 10% da população brasileira e está em falta no Hemopa Castanhal. É o que explica o assistente social do hemocentro, Herlan Smith.

“Existe um quantitativo mínimo de reserva para cada tipagem. Além da redução do número de doações pós carnaval (o que reduziu as reservas para B+) houve, ainda, uma grande demanda e consequentemente maior saída desse componente do hemocentro para as unidades que pertencem a nossa área de abrangência. Além do mais, é um tipo sanguíneo mais difícil de achar, pois abrange apenas 10% da população brasileira”, contou o assistente social.

O hemocentro de Castanhal tem a responsabilidade da cobertura transfusional de 48 municípios da região nordeste do estado, além das Agências Transfusionais (AT), em Mãe do Rio, Tomé Açu, Paragominas, Hospital Regional Público de Castanhal (HRPC) e Hospital Municipal e os particulares do município.

“Vale ressaltar que o Hemopa Castanhal é responsável por abastecer 48 municípios, o que inclui unidades hospitalares que possuem uma demanda transfusional muito grande, pois realizam cirurgias e procedimentos de alta complexidade diariamente. Por conta disso, as reservas para muitas tipagens, principalmente para B+ estão baixas essa semana, que é reflexo do impacto negativo que as comemorações de carnaval tiveram no ritmo das doações junto ao hemocentro”, observou Herlan Smith.

O Hemocentro de Castanhal recebe cerca de 800 doações mensais e só para o HRPC são repassadas em média 300 bolsas mensais.

“Desde o ano passado, quando o Regional implantou novos serviços e com isso aumentou o número de cirurgias e ainda com a agência transfusional, o número de bolsas de sangue que são destinadas ao hospital aumentou de forma significante e por isso precisamos captar doadores para suprir a necessidade do HRPC e do próprio Hemocentro”, explicou o assistente social do Hemopa.

Quem pode doar?

Para doar o cidadão precisa ter entre 16 e 69 anos (menores de idade devem estar acompanhados do responsável legal), ter mais de 50 kg, estar em boa condições de saúde e apresentar um documento de identificação oficial, original e com foto (RG, CNH, Passaporte ou Carteira de Trabalho).

Serviço

Hemopa Castanhal

Endereço: rua Quincas Nascimento, 521. Bairro da Saudade I.