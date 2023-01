Hemopa recebe escolas de samba em campanha de conscientização

O Hemopa promove neste sábado (28) uma campanha de solidariedade e conscientização sobre a importância da doação de sangue. A sede do Hemopa em Belém, no bairro Batista Campos, recebe uma grande festa de carnaval, com a participação das Escolas de Samba Rancho Não Posso Me Amofiná, Império do Samba Quem São Eles, A Grande Família e a bateria da Fundação Curro Velho.

A ação procura como resultado um volume maior de doações, especialmente no período de carnaval, quando os hemocentros costumam ter um aumento da demanda pelo estoque técnico. O evento terá ainda caravanas solidárias das torcidas de Remo e Paysandu, de grupos voluntários como o Artcosplay, além do estabelecimento de ensino Grau Técnico Belém Centro.

O evento é uma prévia do lançamento da campanha de doação de sangue de carnaval, que este ano destaca o tema “Neste carnaval, ganhe nota 10 no quesito solidariedade. Salve vidas. Doe sangue”. A campanha se estenderá de 1° a 28 de fevereiro, nas 11 unidades da hemorrede estadual, com a finalidade de abastecer o estoque de sangue e garantir o atendimento pleno das solicitações transfusionais de mais de 200 hospitais públicos e privados no Estado.

A assistente social Juciara Farias, gerente de Captação de Doadores, adianta que será uma manhã inteira de programação festiva em alusão à primeira campanha estratégica do ano. “A equipe está bem otimista quanto à adesão de doadores fixos e voluntários à campanha do carnaval que, além de levar alegria, pode salvar muitas vidas. Lembramos aos que forem sair de Belém neste feriado que temos unidades de coleta também nos municípios do interior, onde os doadores poderão contar com toda a segurança e comodidade oferecida aqui na capital. Então, antes de cair na folia, doe sangue”, pontua.

A campanha de carnaval será realizada nas unidades de coleta de sangue em Belém, Santarém, Castanhal, Marabá, Redenção, Capanema, Abaetetuba, Altamira e Tucuruí. A programação carnavalesca deste sábado, 28, será na sede do Hemopa, das 9h às 12h, no estacionamento frontal, com entrada pela Avenida Serzedelo Corrêa.

O que é preciso para doar sangue