Marituba promove campanha de doação de sangue neste sábado

Visando aumentar os estoques de sangue na agência transfusional de Marituba, na Região Metropolitana de Belém, além de atender as necessidades das demandas de pacientes internados na urgência e emergência dos hospitais municipais, será realizado, neste sábado (17), a campanha solidária “Doar sangue é doar vida”. A mobilização será das 8h às 16h, no Hospital Divina Providência, localizado no bairro do Centro. Essa é uma iniciativa da Prefeitura Municipal de Marituba em parceria com o Hospital Divina Providência e a Fundação Hemopa.

Para doar sangue é preciso estar saudável e alimentado; pesar mais de 50kg; apresentar bom estado de saúde (sem sintomas de gripe ou resfriado, há pelo menos 10 dias); ter entre 16 e 69 anos (menores de 18 anos doam com autorização formal dos pais ou responsáveis); e apresentar documento oficial com foto. Uma única doação pode salvar até quatro vidas.

Não pode doar sangue

Está impossibilitado de doar sangue quem ingeriu bebidas alcoólicas nas últimas 12 horas; quem teve hepatite A após os 10 anos de idade; quem foi submetido a exame de endoscopia nos últimos 6 meses; quem fez tatuagem ou colocou piercing há 1 ano; outras condições também podem impedir a doação e deverão ser analisadas individualmente por ocasião da triagem.

Orientações sobre a covid-19

Quem contraiu covid-19 pode doar sangue 10 dias após a recuperação total; quem não teve sintomas, mas teve teste positivo para covid-19, pode doar após 10 dias da data do teste; já quem teve contato com pessoa com covid-19 pode doar 7 dias após o último contato; e, ainda, quem tomou vacina contra covid-19 pode doar 7 dias após a data da aplicação.

Serviço

Ação de doação de Sangue

Data: 17/12 (sábado)

Horário: das 8h às 16h

Local: Hospital Divina Providência (Av. João Paulo II, 71 – Bairro: Centro)