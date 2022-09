Doação de sangue: campanha da Cruz Vermelha busca incentivar doação neste sábado (24)

Com o objetivo de reforçar os estoques do banco de sangue da Fundação Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará (Hemopa), uma campanha de doação de sangue será realizada neste sábado (24), das 8h às 12h, na sede do órgão, na travessa Padre Eutíquio, no bairro da Batista Campos, em Belém. Com o tema “Seu superpoder corre em suas veias”, a ação é uma iniciativa da Cruz Vermelha Brasileira (Pará), que reunirá voluntários efetivos e temporários, familiares, amigos e parceiros da instituição.

A mobilização faz parte do dia D da Cruz Vermelha, voltado ao incentivo da doação de sangue. Durante a campanha de coleta, equipes da instituição estarão orientando a população sobre a importância da doação, tendo em vista que o Círio se aproxima e o estoque de sangue está muito baixo.

Requisitos para doação de sangue

Para ser um doador de sangue é necessário: ter entre 16 e 69 anos (menores de 18 anos precisam estar acompanhados de responsável legal); pesar mais de 50 quilos; estar bem alimentado (não pode estar em jejum); dormir pelo menos 6h nas 24 horas anteriores à doação; não ingerir bebida alcoólica 12 h antes da doação; ter intervalo entre doações de dois meses para homens e três meses para mulheres; e quem se vacinou contra a covid-19 pode doar sangue, sendo necessário um intervalo de dois dias após cada dose para quem recebeu a vacina Coronavac, e sete dias para quem recebeu as demais vacinas.

Serviço

Dia D da Cruz Vermelha de campanha de doação de sangue

Data: 24/09 (sábado)

Horário: das 8h às 12h

Local: Fundação Hemopa, localizada na travessa Padre Eutíquio, nº 2109, Bairro Batista Campos.

(Gabriel Pires, estagiário, sob a supervisão do coordenador do Núcleo de Atualidades, João Thiago Dias)