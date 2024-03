Campanha do Hemopa no Dia Internacional da Mulher coleta de mais de mil bolsas de sangue

A Fundação Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará (Hemopa) celebrou o Dia Internacional da Mulher com uma campanha em todo o estado. Encerrada no último sábado, 9 de março, a iniciativa mobilizou doadores e alcançou a impressionante marca de 1.011 bolsas de sangue coletadas, beneficiando 4.044 pacientes em hospitais paraenses.

VEJA MAIS:

A campanha destacou o papel das mulheres em diversas áreas, incluindo o voluntariado através da doação de sangue. O Hemopa recebeu grupos de mulheres engajadas em diferentes setores, trazendo palestras de conscientização e educação em saúde da mulher, serviços de beleza, estímulo ao empreendedorismo e apresentações musicais.

Juciara Farias, gerente da Captação de Doadores do Hemopa, enfatizou: "Nós, mulheres, podemos gerar vida de várias formas e uma das maneiras mais brilhantes pode ser com uma doação de sangue. Essa campanha visa ainda sensibilizar outras pessoas que ainda não tiveram essa oportunidade de doar sangue e ajudar a salvar vidas".

A participação feminina na doação de sangue é significativa, representando cerca de 42% do total de voluntários cadastrados na Fundação Hemopa. Maria Luiza Gemaque, doadora há 37 anos, ressaltou: "Ser humano é ser solidário. Eu já fiz dez cirurgias e não precisei receber transfusão, mas me sinto no papel cidadão de ser voluntária, porque doar sangue é o mesmo que doar vida pelo seu irmão".

Interior do estado

As caravanas solidárias de várias localidades do Pará, também marcaram presença nas unidades do Hemopa pelo Estado. Chirlândia Mota doa sangue há 15 anos. A empresária do município de Redenção foi ao hemonúcleo da cidade e promoveu a causa com um dia de demonstração de produtos de beleza para as doadoras de sangue que participaram da campanha alusiva ao dia da mulher. "Ao doar sangue, elas vão sair muito mais cheirosas", garantiu.

Margarete Santos, do grupo de ciclistas "Mulher nota 100", participou da campanha com integrantes do coletivo. "Nós sempre estamos em atividade nessa causa da solidariedade. Entendemos que doar sangue é um compromisso que todos nós deveríamos ter, cuidando da saúde, seja pedalando ou praticando exercícios, que ajudarão no condicionamento físico e nos fazer ficar saudáveis para a doação", concluiu a ciclista.

Para doar sangue é preciso:

Ter entre 16 e 69 anos (menores de 18 anos precisam estar acompanhados de responsável legal);

Apresentar um documento de identidade oficial com foto (Ex.: RG, CPF, carteira de trabalho e passaporte);

Ter mais de 50 quilos;

Estar bem alimentado (não pode estar em jejum);

Dormir pelo menos 6h nas 24h anteriores à doação;

Não ingerir bebida alcoólica 12h antes da doação;

Ter intervalo entre doações de dois meses para homens e três meses para mulheres;

Quem se vacinou contra a Covid-19 pode doar sangue, sendo necessário um intervalo de dois dias após cada dose para quem recebeu a vacina Coronavac, e sete dias para quem recebeu as demais vacinas.

Quem teve Covid-19 pode doar sangue depois de 10 dias após a cura.