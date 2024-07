Distritos de Belém recebem reforço na segurança viária durante o mês de julho

A Operação Verão de Belém vai contar com 91 agentes de trânsito, em regime de escala, ao longo do mês de julho, nos distritos de Mosqueiro, Icoaraci e Outeiro. O objetivo é garantir a fluidez e a segurança viária nos locais de maior movimentação de veranistas. Essa operação é realizada pela Prefeitura de Belém, por meio da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob).

Mosqueiro

Em Mosqueiro, um efetivo de 37 agentes irá orientar os condutores, pedestres e veranistas na ilha, no período das 8h até meia-noite, para organizar o trânsito e fiscalizar o estacionamento irregular e proibido, especialmente na Vila, no Caramanchão, na praia do Murubira e também na ponte do Cajueiro, evitando congestionamentos e mantendo, assim, a fluidez nas vias.

Os agentes de trânsito da Semob participarão ainda de ações em conjunto com os órgãos de segurança pública, com apoio de guincho, realizando a fiscalização de veículos quanto ao estado de conservação, licenciamento, placas encobertas e descargas livres (adulteradas).

Icoaraci

O trapiche de Icoaraci contará com 6 agentes de trânsito na fiscalização e ordenamento viário, que serão realizados das 7h às 22h aos finais de semana, e das 7h às 18 h de segunda à sexta-feira. Todos os dias, os agentes irão orientar a travessia de pedestres pela faixa de segurança que dá acesso ao trapiche para o embarque no navio, além de orientar os condutores para manter a organização, fluidez e a segurança na via.

Na barreira de Icoaraci, mais 6 agentes de trânsito da Semob vão atuar, com apoio de guincho, na fiscalização do estado de conservação dos veículos e quanto às condições da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) dos condutores. A operação ocorrerá em todos os dias da semana, em especial aos finais de semana.

Outeiro

Em Outeiro, 8 agentes serão revezados por turno durante os finais de semana de julho, para orientar os condutores na avenida Nossa Senhora da Conceição com a rua Manoel Barata e com a avenida Franklin de Menezes, devido à grande concentração de veranistas e veículos no perímetro. A barreira de Outeiro também contará com a presença dos agentes de trânsito da Semob.