Operação Verão 2024: mais de 5 mil agentes irão reforçar segurança em 92 localidades do Pará

Ao todo, 5.660 agentes de segurança irão atuar na “Operação Verão 2024", que será lançada na próxima sexta-feira (5/07) no Pará. Esta será a maior operação, em termo de duração, já realizada pela Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), com término previsto para 5 deagosto. O reforço no policiamento será feito em 92 localidades em todo o Estado. O foco das ações, este ano, tem sido na conscientização e na fiscalização das condutas para aplicação das leis, conforme enfatizou o titular da Segup, Ualame Machado, em coletiva nesta quarta-feira, 3, no Centro Integrado de Comando e Controle (CICC).

O secretário de segurança apresentou os detalhes de como a ação será desenvolvida. Além dele, também estavam presentes representantes das polícias Civil (PC), Militar (PM) e Científica (PCP), Corpo de Bombeiros, Departamento de Trânsito do Estado (Detran) e a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap).

“A Operação Verão ocorre todos os anos e nós vamos ajustando conforme a necessidade em cada município. Já sabemos quais locais recebem o maior número de turistas, brincantes e famílias que passam as férias nesses locais. Então, esses municípios escolhidos são estratégicos. Teremos o emprego do efetivo maciço, de estruturas, aeronaves e embarcações, orientação no trânsito, fiscalização é uma rotina da operação. O nosso diferencial é que este ano vamos tentar conscientizar mais”, diz Ualame Machado.

Segundo o secretário, além de orientar, serão cumpridas rigidamente leis que garantem a segurança dos banhistas. “Vamos tentar conscientizar com relação a importunação sexual, proteção à criança e adolescente, mas também fiscalizar algumas leis recentes que foram criadas no estado. Como a que proíbe o uso de linha com cerol; que proíbe o uso de garrafas de vidro na área onde os banhistas ficam, incluindo a questão do consumo consciente. Isso tudo será visto com muito rigor”, declara Ualame Machado.

Efetivo

Mais de 400 viaturas entre automóveis, motocicletas, veículos de remoção, ônibus, micro-ônibus e ambulâncias de resgate, aeronaves. O Regimento de Polícia Montada (RPMont) da Polícia Militar do Pará, também estará presente com mais de 40 policiais auxiliando nas rondas e ações preventivas nas praias e balneários do estado. O Grupamento Aéreo đe Segurança (Graesp) estará atuando com duas aeronaves e o Grupamento Fluvial (Gflu) com mais de 30 embarcações.

Centros Integrados

Este ano, quatro localidades receberão os Centros Integrados de Comando e Controle móveis, que irão atuar com objetivo de reunir e integrar as forças de segurança, a fim de, garantir maior celeridade na tomada de decisão e alinhamento das ações, além de realizar o monitoramento em tempo real das câmeras de segurança.

Os Centros serão instalados no município de Salinópolis, na Praia do Atalaia, ao lado do atalho da Sofia; no distrito de Mosqueiro, no ônibus da Guarda Municipal de Belém, que ficará localizado no Caramanchão; o CICC móvel, que será instalado na vila de Ajuruteua, em Bragança, e ainda, o Posto de Comando e Atendimento do Corpo de Bombeiro Militar, instalado no distrito de Outeiro.

“As equipes estarão a postos tanto na entrada e saída da cidade para garantir maior fluidez no trânsito, assim como a participação de todos os órgãos integrados, coibindo a criminalidade, orientando as pessoas, fiscalizando e resguardando as orais para que todos possam curtir um veraneio em família, com tranquilidade”, pontuou o secretário de Segurança do Estado.

Ações Integradas

Durante os finais de semana de julho até primeiro de agosto, serão intensificadas as fiscalizações na entrada e saída da Capital, bem como, nas estradas, a fim de auxiliar na fluidez do tráfego. Agentes do Departamento de Trânsito do Estado (Detran), juntamente com agentes de trânsito municipal e federal, atuarão em conjunto para garantir maior segurança aos condutores de veículos e pedestres.

Agentes da Polícia Civil e do Detran atuarão de forma ostensiva nas ações de prevenção, fiscalização e orientação do trânsito e vias das praias e balneários do estado, por meio da operação “Lei Seca”, com objetivo de evitar acidentes de trânsito e a condução de veículos com uso de bebida alcoólica.

O Corpo de Bombeiros Militar e Defesa Civil realizarão orientações e advertências, nas praias e balneários do estado, além da presença nas estradas estaduais com equipes de salvamento e resgate, em caso de acidentes.

Quatro operações terão atenção intensificada

Este ano, a Segup diz que intensificará quatro operações específicas durante o veraneio, algumas delas mais comuns em outras épocas do ano, como a campanha 'Não é Não', muito forte no Carnaval.

Operação “Tolerância Zero”

Agentes das forças de segurança integrados realizaram rondas policiais, nos bares, restaurantes e casas de shows, durante o verão Amazônico, com intuito de fiscalizar e orientar os proprietários dos estabelecimentos, quanto aos protocolos exigidos para o seu funcionamento, sobretudo, a fim de evitar ações criminosas mantendo a ordem pública nos locais. Segundo Ualame Machado, os proprietários de bares e barracas que vendem bebida alcoólica nas praias já foram orientados sobre as leis.

Cerol e garrafas de vidro

Os agentes públicos estarão empregados também nas ações de conscientização à população quanto à proibição do uso de linhas de cerol. Assim como a proibição de garrafas de vidro nas praias, balneários e igarapés do estado. A ação visa evitar acidentes, além de preservar o meio ambiente.

Campanha contra abuso e violência contra vulneráveis

Equipes da Diretoria de Políticas Pública e Prevenção Social da Segup, estão desenvolvendo campanhas de conscientização quanto a importunação sexual contra mulheres, por meio da campanha “Não é Não”, assim como, com campanhas contra o abuso e violência sexual contra crianças e adolescentes.

RMB

A Região Metropolitana de Belém também contará com reforço na segurança durante o período de veraneio, incluindo as rondas contínuas e efetivo nas unidades policiais para o registro de ocorrências e atendimento da população paraense. Segundo Ualame Machado, o reforço do efetivo para as ações em balneários e no interior do Estado não vão refletir em esvaziamento do policiamento na capital.

"A gente sempre reforça que o que é deslocado para os balneários na verdade não prejudica o policiamento em Belém e região metropolitana ou nas cidades sedes da regionais como Santarém, Marabá. Esse efetivo deslocado é o que normalmente trabalha na parte administrativa. São policiais que estariam de folga, que são pagos pelo plantão remunerado ou como jornadas extraordinárias. Então esse efetivo de 5.600 policiais a mais que nós teremos deslocados em nada prejudica o policiamento na região metropolitana de Belém".