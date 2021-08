Diretoria da Festa de Nazaré reafirma que programação oficial só será divulgada no domingo (8)

Faltando menos de 70 dias para a maior festa religiosa dos paraenses, nesta segunda-feira (2), houve o vazamento de uma suposta programação do Círio de Nossa Senhora de Nazaré. Na lista, carros de promessas, arraial e traslado até a Basílica marcam o cronograma do planejamento para o Círio de 2021. Esta é a segunda vez neste ano em que há boatos sobre a programação em nome da Diretoria da Festa de Nazaré. Apesar do vazamento, o anúncio oficial da programação só ocorre no dia 8 de agosto, como já havia sido divulgado anteriormente.

Por mais que as vacinas estejam em rápido avanço, ainda há muitos pontos a serem levados em consideração no planejamento para o Círio deste ano. O retorno às aulas, o fim do veraneio e a chegada das novas variantes na região paraense podem ser cruciais para a decisão do que é melhor para a segurança dos fiéis neste momento.

No ano passado, mesmo com a programação sendo online, milhares de pessoas fizeram o trajeto que normalmente é realizado com a Imagem Peregrina da padroeira. Para este ano, é possível que o mesmo aconteça, visto que os devotos estão no clima do Círio desde a apresentação do cartaz oficial da festa religiosa no final do mês de maio.

A programação oficial será revelada no próximo domingo (8), após a Santa Missa das 18h, na Basílica Santuário. Os detalhes serão anunciados pelo arcebispo metropolitano de Belém, dom Alberto Taveira Corrêa, dirigentes da Ordem dos Padres Barnabitas, da Arquidiocese de Belém e da Diretoria da Festa de Nazaré (DFN).

O anúncio será transmitido ao vivo pela TV Círio (canal no Youtube), pelas redes sociais da Basílica Santuário e pela TV Nazaré.A Diretoria da Festa destaca que “tanto no anúncio quanto na programação do Círio serão observadas com rigor as restrições sanitárias determinadas pelos órgãos oficiais de segurança e saúde”. O foco da DFN é garantir a saúde dos paraenses com base nos protocolos sanitários vigentes.

