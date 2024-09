Diferente de outras capitais do país, qualidade do ar em Belém é considerada boa nesta sexta (13)

A qualidade do ar em Belém, nesta sexta-feira (13), é considerada boa. Em outras capitais de diferentes regiões brasileiras, porém, a qualidade do ar atinge condições alarmantes. Por volta das 11h30, a CNN Brasil consultou (AQI), a maior plataforma gratuita de informações sobre as condições do ar em todo o mundo.

Os dados produzidos pela IQAir são utilizados pela imprensa mundial, organizações como o Greenpeace a, até mesmo, pela Organização das Nações Unidas (ONU). Na classificação da IQAir, índices numéricos são utilizados para determinar a qualidade do ar, em tempo real, nas cidades. Entenda:

0 a 50 – Bom

51 a 100 – Moderado

101 a 150 – Não saudável para grupos sensíveis (por exemplo, pessoas com doenças respiratórias crônicas)

151 a 200 – Insalubre a todos os públicos

201 a 300 – Muito Insalubre

A partir de 301 – Perigoso

A cidade de Porto Velho, em Rondônia, é a capital mais poluída nesta manhã, com ar classificado como “muito insalubre” nos parâmetros elencados acima. Florianópolis, Porto Alegre, Campo Grande, Cuiabá e Rio Branco estão com a qualidade do ar considera “insalubre”. Em São Paulo, o ar não é considerado saudável para públicos sensíveis.

Veja a qualidade do ar nas capitais:

Sudeste

Belo Horizonte – 64

Rio de Janeiro – 71

São Paulo – 126

Vitória – 37

Sul

Curitiba – 107

Florianópolis – 158

Porto Alegre – 155

Centro-Oeste

Brasília – 25

Campo Grande – 181

Cuiabá – 166

Goiânia – 71

Nordeste

Aracaju – 44

Fortaleza – 13

João Pessoa – 29

Maceió – 69

Natal – 41

Recife – 11

Salvador – 52

São Luís – 36

Teresina – 55

Norte

Belém – 37

Boa Vista – 46

Macapá – 27

Manaus – 66

Palmas – 17

Porto Velho – 207

Rio Branco – 152