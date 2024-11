Dia Mundial em Memória às Vítimas de Trânsito terá ação educativa em Belém

O terceiro domingo de novembro é dedicado às pessoas que morreram no trânsito e, para lembrar a data, uma ação educativa será realizada neste dia, 17, a partir das 7h, em frente ao Parque Estadual do Utinga Camillo Vianna, em Belém. A ação é promovida pelo Departamento de Trânsito do Estado (Detran).

A ação ocorre em dois momentos. Os agentes de educação do órgão farão uma abordagem aos visitantes do parque que estiverem chegando ao local. Ao mesmo tempo, outra equipe fará uma blitz educativa com os veículos que estiverem passando pela avenida João Paulo II. O local foi escolhido por ser uma via de grande fluxo de veículos e para lembrar os dois ciclistas acidentados este ano na avenida, ocasião em que um deles morreu ao ser atropelado.

As abordagens educativas pretendem alertar condutores e pedestres para o respeito às leis de trânsito, especialmente as atitudes que mais contribuem para preservar a vida nas estradas, entre elas, o uso do capacete, o respeito à faixa de pedestre e ao cinto de segurança, às orientações de não dirigir sob o efeito de bebida alcoólica, não usar o celular ao volante e respeitar os limites de velocidade. Inclusive, a avenida João Paulo II, onde ocorre a ação neste domingo, é a via com o maior número de infrações por excesso de velocidade, conforme já havia informado a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob).

Desde 2005, a ONU elegeu o terceiro domingo de novembro como Dia Mundial em Memória das Vítimas de Trânsito. O objetivo é estimular instituições públicas e privadas, além de pessoas comuns e formadores de opinião pública, para realizarem ações específicas nas rodovias, assim como nas áreas urbanas, para tornar essa data um marco definitivo no calendário da preservação da vida no país.