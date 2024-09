Dia Mundial do Combate ao Estresse: veja quando é hora de buscar ajuda profissional

O Dia Mundial do Combate ao Estresse é celebrado na próxima segunda-feira (23). O intuito da data é promover a conscientização sobre as principais causas e sintomas, que é uma reação natural do organismo. De acordo com dados da Associação Internacional do Controle do Estresse (ISMA), o Brasil é o país com o segundo maior índice.

Embora não seja considerada uma patologia, o estresse pode desencadear ou agravar uma série de problemas de saúde físico e mental. Quando crônico e mal gerenciado, pode contribuir para o surgimento de doenças como a ansiedade, depressão, doenças cardiovasculares e a obesidade.

Para a psiquiatra Daniele Boulhosa é importante que as pessoas reconheçam os sinais do estresse e busquem maneiras saudáveis de lidar com ele. "O estresse é uma resposta natural do corpo a situações de desafio ou ameaça, mas, quando se torna prolongado, pode ter consequências sérias para a saúde, por isso que a prática de atividades físicas, a adoção de uma alimentação equilibrada e a busca por momentos de lazer são estratégias fundamentais para prevenir o impacto negativo do estresse no cotidiano”, ressalta.

O estresse é uma reação do organismo com componentes psicológicos, físicos, mentais e hormonais. Entre os principais sintomas estão a insônia, dor no estômago, tensão e dor muscular, sensação de desgaste físico, boca seca, agitação, entre outros. Segundo a psiquiatra, o estresse se manifesta de diferentes formas em cada pessoa, mas é essencial reconhecer os sinais antes que ele se torne crônico. "Os sintomas podem variar, desde alterações no sono até mudanças no humor, irritabilidade e até problemas de saúde física. Muitas vezes, as pessoas ignoram esses sinais e acabam lidando com as consequências mais graves. Usar de técnicas de relaxamento, como a meditação e a respiração profunda, é fundamental para cuidar da saúde mental de maneira contínua”, explica.

Ainda de acordo com a psiquiatra, é essencial procurar ajuda profissional quando o estresse começa a interferir nas atividades diárias e comprometer a qualidade de vida. "Quando o estresse atinge um nível em que a pessoa sente que não consegue mais realizar suas atividades cotidianas com eficiência, é hora de buscar apoio especializado. A ajuda profissional, seja de um psicólogo ou psiquiatra, pode auxiliar na identificação das causas do estresse e na adoção de estratégias adequadas para enfrentá-lo. Pequenos hábitos aliados ao acompanhamento terapêutico podem transformar a forma como as pessoas lidam com situações estressantes", conclui.