Jogar vídeo game faz bem para a saúde mental, diz estudo

Jogar vídeo game faz bem para a saúde mental. Quem garante é um estudo prublicado pela organização WebMD, criadora de conteúdos sobre saúde, que afirma que, entre os benefícios da prática, os jogadores podem contar com ganhos na habilidade para solucionar problemas complexos e também bem-estar por meio da promoção de interação social.

Quais os benefícios do vídeo game para a saúde mental?

Antiestresse

Jogar vídeo game pode ajudar a aliviar o estresse e permitir que a mente funcione de maneira mais leve.

Estimulante

Os jogos costumam exigir raciocínio rápido. A prática também estimula que todas as partes do cérebro funcionem para que níveis mais elevados de raciocínio sejam atingidos. Alguns jogos exigem agilidade para pensar estratégias e analisar cenários. A atividade também pode desenvolver o pensamento crítico.

Sensação de realização

Atingir os objetivos do jogo produzem uma profunda sensação de realização, gerando satisfação e bem-estar. Esse ganho pode ser ainda maior se o jogo oferecer troféus ou títulos ao jogador.

Recuperação de traumas

Independente do tipo, jogar vídeo games pode ajudar o indivíduo a se recuperar de traumas, agindo como uma distração da dor psicológica do trauma. O jogo também pode ajudar a lidar com distúrbios emocionais como ansiedade, depressão, déficit de atenção e hiperatividade (TDAH) e estresse pór-traumático.

Interação social

Jogos online e multiplayer colaboram com a interação social virtual. Em alguns deles será necessário desenvolver a habilidade de escolher em quais pessoas confiar e quais deixar para trás. Os jogos também podem estimular a cooperação e, em muitos casos, conhecer novas pessoas.

Resiliência

Perder, uma possibilidade sempre presente em jogos, pode ajudar a lidar com emoções como a frustração. Além disso, também ensina sobre perseverança.