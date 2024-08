Dia dos Pais: Cemitérios Santa Izabel e São Jorge recebem últimos reparos e limpeza geral

Os cemitérios Santa Izabel, no bairro do Guamá, e São Jorge, na Marambaia, em Belém, passam pela fase final de limpeza e organização para o Dia dos Pais, a ser celebrado no próximo domingo (11/8). A data é a segunda com maior número de visitas às duas necrópoles públicas administradas pela Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Urbanismo (Seurb).

A expectativa da Seurb é de que cerca de 14 mil pessoas passem pelos dois cemitérios durante os três dias do fim de semana, com uma previsão de nove mil visitantes no Santa Izabel e cinco mil no São Jorge. O fluxo de visitas às sepulturas e homenagens inicia já na sexta-feira (9) e segue até o domingo, (11), tanto pela manhã quanto no período da tarde.

VEJA MAIS

Trabalhadores dão os últimos retoques na manutenção do cemitério (Foto: Agencia Belém)

Operação de limpeza e organização

Nesta semana que antecede ao Dia dos Pais, a Prefeitura de Belém conclui 30 dias de operação de limpeza e organização em ambos os cemitérios. Segundo a Seurb, os serviços envolvem 150 trabalhadores, sendo 50 no São Jorge e 100 no Santa Izabel. Os serviços envolvem roçagem, capinação, varrição, retirada de entulhos, poda de árvores, pinturas de pórtico de entrada, das grades e do meio-fio interno e externo, além de manutenção da rede de luminárias.

O secretário de Urbanismo de Belém, Lélio Costa, explica que, além dos trabalhos desenvolvidos periodicamente, os servidores municipais atuam com afinco nos serviços de limpeza e conservação dos dois cemitérios. “Tudo para melhor atender à população que vai prestar homenagens aos seus entes queridos”, destaca.

Orientações aos visitantes

José Roberto Ribeiro, administrador do Santa Izabel, orienta que ao público para que faça suas homenagens dentro do horário estabelecido pela administração do cemitério.

“No sábado e domingo não haverá o chamado serviço de localização, que será disponibilizado até sexta (dia 9), para que não haja tumulto na nossa secretaria, uma vez que o volume de visitantes aumenta consideravelmente nestes dois dias”, observa o administrador do Santa Izabel, que receberá missa no domingo (11), às 8h, pelo Dia dos Pais.

Renato Fonseca, administrador do São Jorge, sugere que os visitantes cheguem cedo para acessar as sepulturas e fazer suas homenagens. Ele ainda faz um alerta: “Pedimos que não acendam muitas velas nos túmulos para evitar o surgimento de focos de incêndio. Nesse período caem muitas folhas das árvores e temos preocupação que o fogo possa pegar em alguma folha e causar algum problema”.

Pessoas realizando a limpeza nos cemitérios (Foto: Agencia Belém)

Força-tarefa

Para fazer com que as pessoas se sintam mais seguras para fazer suas visitas, no Domingo dos Pais haverá uma força-tarefa envolvendo homens da Guarda Municipal de Belém (GMB), agentes da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob), servidores da Secretaria Municipal de Economia (Secon), Conselho Tutelar e Corpo de Bombeiros.

A GMB vai atuar nos cemitérios públicos, no sábado e domingo, das 7h às 17h, mantendo base e fazendo o patrulhamento interno e do entorno das necrópoles. Para cada dia, serão empregados 40 guardas municipais do Operacional e do Tático.

Horários de funcionamento dos cemitérios

>> Santa Izabel

Visitas

Sexta, sábado e domingo - das 7h às 17h

Sepultamentos

Sexta – das 8h às 16h

Sábado e domingo – das 8h às 12h.

>> São Jorge

Visitas

Sexta, sábado e domingo - das 7h às 17h

Informações

Sexta – das 8h às 17h

Sábado e domingo – Das 7h às 17h

Sepultamentos

Sexta – das 8h às 17h

Sábado e domingo – Das 8h às 13h