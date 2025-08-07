Dia dos Pais: cemitérios públicos terão horário ampliado neste final de semana em Belém
O horário de funcionamento tanto no sábado, 9, quanto no domingo, 10, será das 7h30 às 17h
Com a chegada do Dia dos Pais, os cemitérios públicos de Belém irão funcionar em regime especial neste fim de semana. Nos nove campos-santos administrados pela Prefeitura, o expediente será das 7h30 às 17h no sábado (9) e no domingo (10). A expectativa da Secretaria Municipal de Zeladoria e Conservação Urbana (Sezel) é de que o cemitério Santa Izabel, o maior da capital paraense, receba cerca de 30 mil visitantes nos dois dias.
Há cerca de duas semanas, a Sezel intensificou os serviços de limpeza e organização nos principais cemitérios municipais, tanto no centro quanto nos distritos de Belém. A iniciativa incluiu roçagem, limpeza geral e pintura de meio-fio, com o objetivo de garantir segurança e acolhimento às famílias que prestam homenagens aos entes falecidos.
Plantão e reforço na segurança estão entre as ações da Prefeitura
Durante o fim de semana do Dia dos Pais, será montada uma operação especial com servidores da Sezel em plantão e reforço na segurança. Além disso, a estrutura contará com a instalação de banheiros químicos extras, proporcionando mais conforto aos frequentadores.
VEJA MAIS
Os serviços também contaram com a participação de custodiados do sistema prisional, por meio de parceria com a Secretaria de Administração Penitenciária (Seap) do Governo do Estado. A Sezel investiu na aquisição de equipamentos como roçadeiras, enxadas e EPIs, proporcionando melhores condições de trabalho e mais eficiência na manutenção dos espaços.
Cemitérios de Belém recebem ações de limpeza e instalação de lixeiras
Além da limpeza e roçagem, foram instaladas lixeiras para incentivar o descarte correto de resíduos sólidos. A Sezel reforça a importância da colaboração dos visitantes na preservação dos espaços, especialmente em períodos de grande circulação de pessoas.
Veja os cemitérios públicos de Belém
- Cemitério São José – Passagem Alegre, Bengui
- Cemitério Santa Izabel – avenida José Bonifácio, Guamá
- Cemitério São Jorge – rua da Mata, s/n, Marambaia
- Cemitério Parque Tapanã – rodovia do Tapanã, 1739, Tapanã
- Cemitério Santa Izabel (Icoaraci) – travessa Itaboraí, Ponta Grossa
- Cemitério São José (Mosqueiro) – travessa Pratiquara, 595, Maracajá
- Cemitério São Odorico (Mosqueiro) – Baía do Sol
- Cemitério Santa Maria (Mosqueiro) – rua Ramal do DMER, Carananduba
- Cemitério de Cotijuba – rua Jarbas Passarinho, s/n, Cotijuba, Outeiro
Ayla Ferreira, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Fabiana Batista, coordenadora do Núcleo de Atualidades
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA