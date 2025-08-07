O que fazer no Dia dos Pais em Belém? Veja dicas de passeios para aproveitar o domingo
Com previsão de sol, a data é ideal para curtir ao ar livre; veja sugestões de lugares para criar memórias inesquecíveis
Muito além dos presentes, o Dia dos Pais pode ser celebrado com boas lembranças e momentos especiais ao lado de quem se ama. Em Belém, com a previsão de um domingo ensolarado e sem chuvas, segundo o ClimaTempo, o dia promete ser ideal para passeios ao ar livre e momentos em família.
Pensando nisso, a Redação Integrada de O Liberal preparou uma lista com dicas de lugares para você comemorar a data com seu pai de forma diferente, e cheia de memórias inesquecíveis.
Ideias de passeios em Belém para o Dia dos Pais
1. Estação das Docas
Um complexo histórico e gastronômico à beira da Baía do Guajará. Aproveite para almoçar, tomar um sorvete ou beber um refresco com vista para o rio. O pôr‑do‑sol no calçadão é especialmente lindo.
Endereço: Avenida Boulevard Castilhos França , Campina
VEJA MAIS
2. Mercado Ver‑o‑Peso
O maior mercado a céu aberto da América Latina é uma imersão sensorial: frutas amazônicas, especiarias, artesanato e sua famosa culinária, como tacacá e peixe com açaí. Excelente para levar lembranças e experimentar sabores.
Endereço: Avenida Boulevard Castilhos França - Campina.
3. Mangal das Garças
Parque zoobotânico com mirantes, borboletário, viveiro de aves, restaurante e belíssima vista do rio. Entrada gratuita, atrações pagas – ótimo para um passeio mais tranquilo com a família.
Endereço: Rua Carneiro da Rocha - Cidade Velha
4. Zoobotânico do Museu Emílio Goeldi
Um passeio ideal para pais e filhos que querem aproveitar o Dia dos Pais em meio à natureza e aprender mais sobre a rica biodiversidade da região. O ingresso tem valor simbólico de R$ 3,00 (estudantes e jovens de baixa renda têm direito a meia entrada e crianças com idade até 12 anos incompletos, pessoas com mais de 60 anos e pessoas com deficiência têm entrada gratuita) o que torna o programa acessível e educativo.
Endereço: Avenida Governador Magalhães Barata, 376 - São Braz.
5. Theatro da Paz e Praça da República
Visite o patrimônio histórico-lírico da região — o Theatro da Paz, com visita guiada e espetáculos. Em dias com feira de artesanato na Praça da República, há ambiente descontraído para caminhar com a família.
Endereço: Avenida da Paz, Praça da República - Campina
6. Complexo Feliz Lusitânia (Forte, Catedral, Casa das Onze Janelas)
Passeio histórico e cultural no centro antigo da cidade. O Forte do Presépio, a Catedral Metropolitana e o Museu da Casa das Onze Janelas oferecem uma linda imersão na história de Belém.
Endereço: Rua Siqueira Mendes, 2-240 - Cidade Velha
7. Portal da Amazônia
Um final de tarde na Orla de Belém, apreciando o pôr do sol às margens da Baía do Guajará. Uma experiência completa e cheia de afeto para celebrar o Dia dos Pais.
Endereço: Avenida Bernardo Sayão - Jurunas
Roteiro sugerido para o domingo
- Manhã: Visita ao Mercado Ver‑o‑Peso + Compras no comércio
- Almoço / Início da tarde: Estação das Docas (restaurante local com culinária paraense)
- Tarde: Passeio no Theatro da Paz e Praça da República + Parque Mangal das Garças
- Final da tarde: Passeio pela orla do Portal da Amazônia
- Se tiver disposição: Jantar ou lanche na Estação das Docas
Dicas extras para aproveitar:
- Reserve horários de visita antecipadamente se quiser entrar em museus, teatro ou fazer passeio de barco.
- Use roupas leves e protetor solar, já que o dia será quente.
- Cumprimente e compartilhe momentos com seu pai, aproveitando o contato com a cultura local, gastronomia e natureza amazônica!
(Riulen Ropan, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, editora executiva de Oliberal.com)
Palavras-chave
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA