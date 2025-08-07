O que fazer no Dia dos Pais em Belém? Veja dicas de passeios para aproveitar o domingo

Muito além dos presentes, o Dia dos Pais pode ser celebrado com boas lembranças e momentos especiais ao lado de quem se ama. Em Belém, com a previsão de um domingo ensolarado e sem chuvas, segundo o ClimaTempo, o dia promete ser ideal para passeios ao ar livre e momentos em família.

Pensando nisso, a Redação Integrada de O Liberal preparou uma lista com dicas de lugares para você comemorar a data com seu pai de forma diferente, e cheia de memórias inesquecíveis.

Ideias de passeios em Belém para o Dia dos Pais

1. Estação das Docas

Um complexo histórico e gastronômico à beira da Baía do Guajará. Aproveite para almoçar, tomar um sorvete ou beber um refresco com vista para o rio. O pôr‑do‑sol no calçadão é especialmente lindo.

Endereço: Avenida Boulevard Castilhos França , Campina

Estação das Docas, cartão postal de Belém (Alex Ribeiro / Ag. Pará)

2. Mercado Ver‑o‑Peso

O maior mercado a céu aberto da América Latina é uma imersão sensorial: frutas amazônicas, especiarias, artesanato e sua famosa culinária, como tacacá e peixe com açaí. Excelente para levar lembranças e experimentar sabores.

Endereço: Avenida Boulevard Castilhos França - Campina.

Mercado do Ver-o-Peso (Foto: Igor Mota | O Liberal)

3. Mangal das Garças

Parque zoobotânico com mirantes, borboletário, viveiro de aves, restaurante e belíssima vista do rio. Entrada gratuita, atrações pagas – ótimo para um passeio mais tranquilo com a família.

Endereço: Rua Carneiro da Rocha - Cidade Velha

Mangal das Garças (Foto: Beatriz Santos/Ascom PARÁ2000) Mangal das Garças (Foto: Beatriz Santos/Ascom PARÁ2000)

4. Zoobotânico do Museu Emílio Goeldi

Um passeio ideal para pais e filhos que querem aproveitar o Dia dos Pais em meio à natureza e aprender mais sobre a rica biodiversidade da região. O ingresso tem valor simbólico de R$ 3,00 (estudantes e jovens de baixa renda têm direito a meia entrada e crianças com idade até 12 anos incompletos, pessoas com mais de 60 anos e pessoas com deficiência têm entrada gratuita) o que torna o programa acessível e educativo.

Endereço: Avenida Governador Magalhães Barata, 376 - São Braz.

Museu Paraense Emílio Goeldi, em Belém. (Mayara Carvalho/ Museu Goeldi/ via Ag. Pará)

5. Theatro da Paz e Praça da República

Visite o patrimônio histórico-lírico da região — o Theatro da Paz, com visita guiada e espetáculos. Em dias com feira de artesanato na Praça da República, há ambiente descontraído para caminhar com a família.

Endereço: Avenida da Paz, Praça da República - Campina

Theatro da Paz é um dos símbolos do período conhecido como Belle Époque paraense (Foto: Divulgação)

6. Complexo Feliz Lusitânia (Forte, Catedral, Casa das Onze Janelas)

Passeio histórico e cultural no centro antigo da cidade. O Forte do Presépio, a Catedral Metropolitana e o Museu da Casa das Onze Janelas oferecem uma linda imersão na história de Belém.

Endereço: Rua Siqueira Mendes, 2-240 - Cidade Velha

Catedral Metropolitana - Complexo Feliz Lusitânia (Diocese de Belém)

7. Portal da Amazônia

Um final de tarde na Orla de Belém, apreciando o pôr do sol às margens da Baía do Guajará. Uma experiência completa e cheia de afeto para celebrar o Dia dos Pais.

Endereço: Avenida Bernardo Sayão - Jurunas

Pôr-do-sol no Portal da Amazônia (Ivan Duarte / O Liberal)

Roteiro sugerido para o domingo

Manhã: Visita ao Mercado Ver‑o‑Peso + Compras no comércio

Visita ao Mercado Ver‑o‑Peso + Compras no comércio Almoço / Início da tarde: Estação das Docas (restaurante local com culinária paraense)

Estação das Docas (restaurante local com culinária paraense) Tarde: Passeio no Theatro da Paz e Praça da República + Parque Mangal das Garças

Passeio no Theatro da Paz e Praça da República + Parque Mangal das Garças Final da tarde: Passeio pela orla do Portal da Amazônia

Passeio pela orla do Portal da Amazônia Se tiver disposição: Jantar ou lanche na Estação das Docas

Dicas extras para aproveitar:

Reserve horários de visita antecipadamente se quiser entrar em museus, teatro ou fazer passeio de barco.

de visita antecipadamente se quiser entrar em museus, teatro ou fazer passeio de barco. Use roupas leves e protetor solar , já que o dia será quente.

, já que o dia será quente. Cumprimente e compartilhe momentos com seu pai, aproveitando o contato com a cultura local, gastronomia e natureza amazônica!

(Riulen Ropan, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, editora executiva de Oliberal.com)