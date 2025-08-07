Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Belém chevron right

O que fazer no Dia dos Pais em Belém? Veja dicas de passeios para aproveitar o domingo

Com previsão de sol, a data é ideal para curtir ao ar livre; veja sugestões de lugares para criar memórias inesquecíveis

Riulen Ropan
fonte

Muito além dos presentes, o Dia dos Pais pode ser celebrado com boas lembranças e momentos especiais ao lado de quem se ama (Thiago Gomes / O Liberal)

Muito além dos presentes, o Dia dos Pais pode ser celebrado com boas lembranças e momentos especiais ao lado de quem se ama. Em Belém, com a previsão de um domingo ensolarado e sem chuvas, segundo o ClimaTempo, o dia promete ser ideal para passeios ao ar livre e momentos em família.

Pensando nisso, a Redação Integrada de O Liberal preparou uma lista com dicas de lugares para você comemorar a data com seu pai de forma diferente, e cheia de memórias inesquecíveis.

Ideias de passeios em Belém para o Dia dos Pais

1. Estação das Docas

Um complexo histórico e gastronômico à beira da Baía do Guajará. Aproveite para almoçar, tomar um sorvete ou beber um refresco com vista para o rio. O pôr‑do‑sol no calçadão é especialmente lindo.

Endereço: Avenida Boulevard Castilhos França , Campina

image Estação das Docas, cartão postal de Belém (Alex Ribeiro / Ag. Pará)

 

 

 

2. Mercado Ver‑o‑Peso

O maior mercado a céu aberto da América Latina é uma imersão sensorial: frutas amazônicas, especiarias, artesanato e sua famosa culinária, como tacacá e peixe com açaí. Excelente para levar lembranças e experimentar sabores.

Endereço: Avenida Boulevard Castilhos França - Campina.

image Mercado do Ver-o-Peso (Foto: Igor Mota | O Liberal)

3. Mangal das Garças

Parque zoobotânico com mirantes, borboletário, viveiro de aves, restaurante e belíssima vista do rio. Entrada gratuita, atrações pagas – ótimo para um passeio mais tranquilo com a família.

Endereço: Rua Carneiro da Rocha - Cidade Velha

image Mangal das Garças (Foto: Beatriz Santos/Ascom PARÁ2000)

4. Zoobotânico do Museu Emílio Goeldi

Um passeio ideal para pais e filhos que querem aproveitar o Dia dos Pais em meio à natureza e aprender mais sobre a rica biodiversidade da região. O ingresso tem valor simbólico de R$ 3,00 (estudantes e jovens de baixa renda têm direito a meia entrada e crianças com idade até 12 anos incompletos, pessoas com mais de 60 anos e pessoas com deficiência têm entrada gratuita) o que torna o programa acessível e educativo.

Endereço: Avenida Governador Magalhães Barata, 376 - São Braz.

image Museu Paraense Emílio Goeldi, em Belém. (Mayara Carvalho/ Museu Goeldi/ via Ag. Pará)

5. Theatro da Paz e Praça da República

Visite o patrimônio histórico-lírico da região — o Theatro da Paz, com visita guiada e espetáculos. Em dias com feira de artesanato na Praça da República, há ambiente descontraído para caminhar com a família.

Endereço: Avenida da Paz, Praça da República - Campina

image Theatro da Paz é um dos símbolos do período conhecido como Belle Époque paraense (Foto: Divulgação)

6. Complexo Feliz Lusitânia (Forte, Catedral, Casa das Onze Janelas)

Passeio histórico e cultural no centro antigo da cidade. O Forte do Presépio, a Catedral Metropolitana e o Museu da Casa das Onze Janelas oferecem uma linda imersão na história de Belém.

Endereço: Rua Siqueira Mendes, 2-240 - Cidade Velha

image Catedral Metropolitana - Complexo Feliz Lusitânia (Diocese de Belém)

 

 

 

 

 

 

7. Portal da Amazônia

Um final de tarde na Orla de Belém, apreciando o pôr do sol às margens da Baía do Guajará. Uma experiência completa e cheia de afeto para celebrar o Dia dos Pais.

Endereço: Avenida Bernardo Sayão - Jurunas

image Pôr-do-sol no Portal da Amazônia (Ivan Duarte / O Liberal)

Roteiro sugerido para o domingo

  • Manhã: Visita ao Mercado Ver‑o‑Peso + Compras no comércio
  • Almoço / Início da tarde: Estação das Docas (restaurante local com culinária paraense)
  • Tarde: Passeio no Theatro da Paz e Praça da República + Parque Mangal das Garças
  • Final da tarde: Passeio pela orla do Portal da Amazônia
  • Se tiver disposição: Jantar ou lanche na Estação das Docas

Dicas extras para aproveitar:

  • Reserve horários de visita antecipadamente se quiser entrar em museus, teatro ou fazer passeio de barco.
  • Use roupas leves e protetor solar, já que o dia será quente.
  • Cumprimente e compartilhe momentos com seu pai, aproveitando o contato com a cultura local, gastronomia e natureza amazônica!

(Riulen Ropan, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, editora executiva de Oliberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

.
