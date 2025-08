Dia dos Pais: confira 6 dicas de presentes para presentear pais solteiros

O Dia dos Pais está se aproximando e vai muito além de uma data comemorativa. Para os pais solteiros, é um momento de reafirmação. Muitos deles assumem funções duplas, fazem o possível (e o impossível) pelos filhos e, muitas vezes, passam despercebidos.

Celebrar essa data com significado é uma forma de valorizar a jornada solo paterna e reforçar laços familiares. E nada melhor do que um presente pensado com carinho para traduzir esse reconhecimento.

Pensando nisso, a Redação Integrada de O Liberal separou 6 ideias de presentes para pais solteiros, de opções afetivas a funcionais, que vão mostrar que todo o esforço dele é reconhecido. Confira a seguir:

6 ideias de presente para pais solteiros

1. Kit de autocuidado masculino

Quem não gosta de ganhar mimos de beleza e cuidado? Um kit com produtos como cremes, loção pós-barba, hidratantes e sabonetes especiais incentiva o autocuidado. É um presente útil para o dia a dia, mas sem deixar de ser cheio de afeto.

2. Experiência personalizada (jantar, viagem ou passeio)

Mais do que objetos, experiências criam memórias. Que tal presentear o paizão com um jantar especial, viagem ou um dia de passeio com os filhos? É uma forma de oferecer momentos de descanso e alegria, além de proporcionar tempo de qualidade.

3. Sessão de tatuagem

O seu pai gosta de tatuagens? Que tal presentear ele com uma arte ou sessão de tatuagem? É uma maneira diferente de presentear o seu pai, que também apresenta uma grande carga de significado, já que a tatuagem escolhida pode ser algo que represente a paternidade e ficará marcado na pele do pai querido.

4. Assinatura de streaming ou clube de bebidas

Para os momentos de relaxar depois de um dia corrido, uma assinatura mensal pode ser perfeita. Pode ser um serviço de filmes e séries, música, ou até mesmo de cervejas, se seu pai curtir tomar uma gelada.

5. Álbum de fotos com os filhos

Um presente afetivo, personalizado e que carrega memórias: monte um álbum com fotos especiais, bilhetes, desenhos ou mensagens dos filhos. É o tipo de presente que emociona e fica guardado para sempre. Além de preservar lembranças e bons momentos com a sua figura paterna.

6. Dispositivos tecnológicos úteis (smartwatch, fone bluetooth, assistente virtual)

Para facilitar o dia a dia ou trazer mais praticidade na rotina intensa de um pai solo, gadgets são sempre uma boa ideia. Um smartwatch pode ajudar na organização, um fone bluetooth é ótimo para quem está sempre em movimento, e assistentes virtuais tornam tudo mais prático.

(Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de OLiberal.com)