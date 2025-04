Dia do Exército Brasileiro: confira as programações em Belém

Em comemoração ao Dia do Exército Brasileiro, Belém receberá uma série de programações especiais, com iniciativas que envolvem solidariedade, educação e cultura. Nas ações, será possível conhecer mais sobre as condutas e valores da instituição. Elas ocorrem em diversos pontos da cidade, de forma gratuita.

Será possível doar sangue e conferir artigos militares de perto, e também ocorrerá a Formatura Alusiva ao Dia do Exército, um evento solene com entrega de honrarias. As atividades são realizadas pelo Comando Militar do Norte.

A data é celebrada em 19 abril como homenagem à Primeira Batalha dos Guararapes, ocorrida em 1648, que marcou o surgimento de uma força de defesa no Brasil.

Doação de sangue

Entre os dias 7 e 11 de abril, será realizada a campanha “Doar está no Nosso Sangue", uma ação de doação em parceria com o Hemopa (Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará). O objetivo é fortalecer o estoque da instituição e reforçar o compromisso social do Exército Brasileiro com a saúde da população.

As equipes do exército irão até o Hemopa, unidade Batista Campos, para realizar as doações, e o público geral também vai poder participar. A campanha acontece de segunda a quinta, a partir das 13h e, na sexta, a partir das 8h.

Exposição de artigos militares

Nos dias 12 e 13 de abril, em um shopping de Belém, acontecerá uma exposição de artigos militares. O público poderá conhecer de perto viaturas operacionais, equipamentos táticos e outros artefatos que compõem o dia a dia das tropas do Exército.

A exposição fica aberta ao público entre 10h e 22h e será uma oportunidade única para os visitantes interagirem com os objetos utilizados pelos militares, entendendo melhor a preparação e os recursos de que dispõe a instituição para cumprir suas missões.

E para deixar o ambiente ainda mais festivo, a partir das 17h, a Banda de Música do Comando Militar do Norte fará apresentações musicais, com um repertório que passeia por clássicos internacionais, Música Popular Brasileira até o tradicional carimbó paraense

Formatura Alusiva ao Dia do Exército

A tradicional Formatura Alusiva ao Dia do Exército será realizada no dia 16 de abril, no pátio do 2º Batalhão de Infantaria de Selva (2º BIS), a partir das 19h30. O evento contará com a presença de autoridades civis e militares, além de familiares e amigos.

A formatura conta com a entrega de honrarias para civis e militares, simbolizando o compromisso do Exército com a defesa da pátria e a segurança de todos os cidadãos.

Serviço:

Campanha ‘Doar Está no Nosso Sangue’. Período: 7 a 11 de abril. De segunda a quinta, a partir das 13h e, na sexta, a partir das 8h. Local: Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará (Hemopa). Entrada pela Esquina da Tv Serzedelo Correa com Tv. Padre Eutíquio, R. dos Caripunas, 2109 - Batista Campos, Belém - PA, 66033-000

Exposição de Artigos Militares. Período: 12 e 13 de abril. Horário: 10h às 22h. Local: Shopping Bosque Grão Pará, Av. Centenário, 1052 - Mangueirão, Belém - PA, 66640-150.

Apresentações musicais. Período: 12 e 13 de abril. Horário: a partir das 17h. Local: Shopping Bosque Grão Pará, Av. Centenário, 1052 - Mangueirão, Belém - PA, 66640-150.

Formatura Alusiva ao Dia do Exército. Data: 16 de abril. Horário: 19:30. Local: Pátio do 2º Batalhão de Infantaria de Selva (2º BIS), Av. Alm. Barroso, nº4421 - Souza, Belém - PA, 66613-710.

*Ayla Ferreira, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Camila Guimarães, repórter web de oliberal.com