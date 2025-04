Marinha do Brasil terá novo comandante no 4º Distrito Naval

Na próxima quarta-feira (9), será realizada a cerimônia militar de passagem de Comando do 4º Distrito Naval, no Centro de Instrução Almirante Braz de Aguiar (Ciaba), em Belém, a partir das 9h30. O vice-almirante Adriano Marcelino Batista irá assumir o comando do 4º Distrito Naval, em substituição ao vice-almirante Sergio Renato Berna Salgueirinho, que desempenhou o cargo desde abril de 2024.

Natural da cidade de São Paulo, Vice-Almirante Batista, 55 anos, foi declarado Guarda-Marinha em 13 de dezembro de 1992. Desempenhou diversos cargos durante a carreira, dentre os quais se destacam: Comandante do Navio Veleiro Cisne Branco, Comandante da Escola Naval e Diretor Industrial da Marinha.

O 4º Distrito Naval é o único do Brasil com atividades em áreas marítima e fluvial, cuja jurisdição engloba os estados do Pará, Amapá, Maranhão e Piauí. O Vice-Almirante Salgueirinho passará a integrar a reserva das Forças Armadas, após 42 anos no Serviço Ativo da Marinha.

A cerimônia contará com a presença do Comandante da Marinha, Almirante de Esquadra Marcos Sampaio Olsen, Helder Barbalho, Governador do estado do Pará, Hana Ghassan, Vice-Governadora, e Claudio Henrique Mello, Comandante de Operações Navais.

Serviço

Passagem de Comando do 4º Distrito Naval

Data: 9 de abril | Início: 9h

Local: Centro de Instrução Almirante Braz de Aguiar (Ciaba)

*Ayla Ferreira, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de João Thiago Dias, coordenador do Núcleo de Atualidade de oliberal.com