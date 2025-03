Após denúncias, Marinha alerta para alta velocidade de embarcações na ilha do Combu

Após denúncia dos moradores da ilha do Combu, em Belém, publicada pelo Grupo Liberal, na última segunda-feira (10/03), de que embarcações estão transitando nos rios e igarapés em alta velocidade e gerando ondas artificiais que invadem a casa dos moradores, a Marinha do Brasil emitiu nota neste sábado (15/03). O órgão informou que deve-se navegar abaixo dos 5 nós na localidade.

A Marinha do Brasil (MB) informou que "realiza, diariamente, a fiscalização das vias fluviais no entorno da cidade de Belém, por meio de inspeções navais e vistorias de embarcações, coordenadas pela Capitania dos Portos da Amazônia Oriental (CPAOR), agente da Autoridade Marítima Brasileira responsável pela região da Ilha do Combu".

"​No Combu, Furo do Nazário, Furo do Arrozal, Carnapijó, Furo do Mamão, Furo da Mucura, Furo do Maguari e demais furos na área, deve-se navegar o mais distante possível das margens mantendo velocidade abaixo de 5 nós para evitar possíveis danos às estruturas próximas em consequência da formação de banzeiros, conforme as Normas e Procedimentos da CPAOR (NPCP-AOR/2022 – 1ª Revisão)", diz a nota.

A Marinha finaliza dizendo para a população denunciar caso condutores de embarcações naveguem acima do permitido ou gerem outras infrações como digir sob efeito de álcool. "Para aumentar a efetividade da fiscalização, bem como de coibir práticas irregulares na condução de embarcações, como excesso de velocidade ou condução sob efeito de álcool, orientamos as comunidades da região a comunicar à Capitania sobre qualquer situação que possa afetar a salvaguarda da vida humana nos rios, a segurança da navegação e a poluição ambiental oriunda de embarcações, por meio dos telefones (91) 3218-3950 ou (91) 98134-3000 (aplicativo de mensagens instantâneas), bem como pelo endereço de e-mail cpaor.ouvidoria@marinha.mil.br."