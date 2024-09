Tropa brasileira retorna do exercício bilateral com o Exército dos EUA

Os militares do Exército Brasileiro, pertencentes ao Comando Militar do Norte (CMN), que participaram da Operação CORE 24 (Combined Operation and Rotation Exercise) retornaram a Belém nesta quarta-feira (04/09), após um mês dedicado às atividades do exercício combinado com o Exército Americano, realizado no estado da Luisiana, nos Estados Unidos da América.

O efetivo foi recepcionado na Base Aérea de Belém (BABE) pelo Comandante Militar do Norte, General de Exército José Ricardo Vendramin Nunes, que destacou o elevado nível de adestramento da tropa brasileira. “Essa é uma formatura de boas-vindas, de gente nossa, que treinou duro e teve um desempenho superior aqui no Brasil, no ano passado, e também em solo estrangeiro. Isso marca uma capacidade do soldado brasileiro, que quando é desafiado a atingir padrões de excelência e tem os meios e a liderança adequada, atinge esses parâmetros que são exigidos para o combate”, afirmou.

A tropa que representou o Brasil é formada por 221 militares, sendo 180 deles de origem paraense. Eles integraram a Subunidade CORE, um efetivo especializado em operações de alto nível, subordinado à 23ª Brigada de Infantaria de Selva (23ª Bda Inf Sl), localizada em Marabá, no sudeste paraense.

Para participar do Exercício CORE 24, os militares passaram por intenso adestramento, em nove edições da Operação MUNDURUKU, realizadas em Marabá. Essa preparação teve início em fevereiro de 2023, com uma série de adestramentos operacionais, acompanhamentos psicológicos e treinamentos físicos, feitos de forma gradativa, e coroados com Exercício de Tiro Real, realizado em Marabá.

“Nesse exercício ficou constatada a competência e o valor do nosso soldado paraense, que vem aqui da Amazônia, conhece a nossa região e as atividades de defesa da pátria. Isso ficou latente para os norte-americanos, que teceram diversos comentários e elogios positivos da liderança, competência e dedicação dos nossos soldados. Então, para nós, é motivo de muito orgulho termos uma tropa brasileira bem representada junto ao exército norte-americano”, destacou o Comandante da 23ª Brigada de Infantaria de Selva, General de Brigada Eduardo Veiga.

Natural de Marabá, o Cabo Ailson Ferreira foi o destaque do contingente devido ao seu alto nível de adestramento. Ele conta como a experiência contribuiu na carreira. “É uma oportunidade ímpar na vida de alguns militares. Foram mais de dois anos de treinamento voltados para essa preparação, que finalizamos agora nos Estados Unidos, juntamente com um dos exércitos mais poderosos do mundo. Foi muito gratificante estar participando e creio que qualquer um que fosse destacado representaria bem quem cumpriu essa missão. Pude conduzir a minha esquadra à melhor oportunidade para combater o inimigo, que estava sendo a nossa força oponente lá”.

Histórico - A quarta edição do Exercício CORE foi realizada no período de 5 de agosto a 4 de setembro, no Fort Johnson, uma base militar do Exército dos EUA, localizada em Luisiana. O Exercício é resultado de um programa de cooperação, assinado entre Brasil e Estados Unidos, que estipula exercícios bilaterais anuais até o ano de 2028.

A primeira edição aconteceu no Brasil, em São Paulo, em 2021, e a segunda na cidade de Luisiana nos EUA, em 2022. Em 2023, o Exercício foi realizado nos estados do Pará e Amapá, sob responsabilidade do CMN, pela primeira vez na Amazônia Oriental.

Por meio desses exercícios, as tropas dos dois países compartilham experiências e trocam conhecimentos sobre doutrina, técnicas, táticas e procedimentos de defesa, visando ampliar a interoperabilidade entre os exércitos e desenvolver a doutrina militar terrestre.