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Dia de Santo Expedito reúne devotos e reforça fé em causas urgentes em Belém

"Se você tiver alguma situação delicada na sua vida, você pede a intercessão de São Expedito", diz o padre Manoel Abraão Farias Pinto

Dilson Pimentel
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O dia de Santo Expedito é celebrado neste domingo (19) e mobiliza devotos em Belém que recorrem ao santo conhecido como intercessor das causas justas e urgentes. (Foto: Carmem Helena | O Liberal)

O dia de Santo Expedito, celebrado neste domingo (19), mobiliza devotos em Belém que recorrem ao santo conhecido como intercessor das causas justas e urgentes. A data reforça a fé de fiéis que buscam soluções imediatas para problemas considerados difíceis, além de celebrar a trajetória de conversão e testemunho do santo na tradição católica. Segundo a tradição, Santo Expedito levava uma vida devassa até ser tocado pela graça de Deus e decidir mudar de forma imediata, sem procrastinação. Por essa razão, passou a ser associado à prontidão no atendimento dos pedidos dos devotos.

Com 34 anos de sacerdócio, o padre Manoel Abraão Farias Pinto, capelão da Capela de São Benedito e Santo Expedito, disse que Santo Expedito foi um soldado do Exército romano. Ele, por amor a Cristo, vai testemunhar com seu próprio sangue, derramando seu sangue como testemunho do amor a Deus e amor à Igreja”, disse. “É um santo que é intercedido pelas causas impossíveis. Se você tiver alguma situação delicada na sua vida, você pede a intercessão de São Expedito. Quem faz o milagre é Deus, os santos são apenas intermediários que estão diante de Deus para interceder por nós”, afirmou.

O religioso destaca ainda que as principais virtudes do santo são a fé, o compromisso com o Evangelho, a simplicidade e a coragem. “A coragem de anunciar o Evangelho doando até mesmo a sua vida”, disse. “Não devemos ter medo. Jesus teve amigos e inimigos no passado e hoje não é diferente. Aqueles que abraçam a fé em Jesus, no seu Evangelho, e aqueles que rejeitam”, disse. Para ele, o diferencial de Santo Expedito está na intercessão em situações urgentes. “Quando você tem causas impossíveis em sua vida, você pede: ‘socorre’. E ele vem em socorro. Muita gente já conseguiu milagres através dele. Todos os santos são importantes porque, no momento em que eles se santificam, é porque foram fiéis à palavra de Deus”, completou.

A festividade em honra ao santo ocorre na Capela de São Benedito e Santo Expedito, no bairro do Jurunas. De acordo com o coordenador da capela, André Vilhena, a programação começou no dia 16 de abril, quinta-feira, com o tríduo preparatório, e segue até o domingo (19), data principal da celebração. Durante os dias de programação, foram realizadas missas, novenas, momentos de adoração e encontros da comunidade. “É um tempo em que a comunidade se reúne para celebrar, neste tempo da Páscoa também, Santo Expedito, esse grande soldado de Cristo, testemunha de Jesus ressuscitado”, explicou.

image Padre Manoel Abraão Farias Pinto: "Se você tiver alguma situação delicada na sua vida, você pede a intercessão de São Expedito" (Foto: Carmem Helena | O Liberal)

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“É um soldado de cristo”, diz coordenador da capela

A devoção ao santo na capela começou em 1999 e, desde então, tem atraído cada vez mais fiéis. Segundo André, pessoas de diversos bairros de Belém e até de outros municípios participam não apenas da festividade de abril, mas também das celebrações mensais realizadas todo dia 19 de cada mês, quando é realizada, na capela, a Novena de Santo Expedito. “A cada ano aumenta a devoção. Muitos vêm pela primeira vez, ouvem falar e passam a participar. É um processo de evangelização, devoto que evangeliza devoto. A gente sempre pede que os devotos convidem outras pessoas para participar. E, assim, a gente vai congregando gente de várias partes da cidade, da região metropolitana, devotos que vêm de perto e de longe para celebrar conosco esta devoção”, afirmou.

image Coordenador da capela, André Vilhena disse que, a cada ano, aumenta a devoção ao santo. “Ele é um soldado de Cristo", disse (Foto: Carmem Helena | O Liberal)

Para ele, Santo Expedito representa força espiritual diante das dificuldades. “É um soldado de Cristo. É o santo que nos lembra que, com Jesus, podemos vencer todas as batalhas da vida. Ele não deixa para amanhã o que ele pode fazer hoje, seja na conversão ou na sua intercessão poderosa junto a Jesus”, disse. Por isso que, na imagem, o santo aparece com uma cruz na mão direita onde está escrito a palavra latina "Hodie" (hoje). Ele também pisa em um corvo, ,que representa o espírito do mal, tenta induzi-lo a repetir “cras” (amanhã) em vez de bradar “hodie“, aparece representado sob um de seus pés. Essa imagem simboliza a recusa em adiar a conversão e a ação imediata, tornando-o o santo das causas urgentes.

Devota atribui ao santo a cura de um câncer 

Devota há 26 anos, a professora de educação física aposentada Enilce da Gama Bastos, de 69 anos, relata que sua ligação com o santo começou em um momento de grande aflição, após sofrer complicações decorrentes de um erro médico odontológico. “Quase faleço por causa desse problema. Um dia estava varrendo a minha casa e encontrei um ‘santinho’ de Santo Expedito na porta da minha casa e achei muito forte a oração”, contou.

A partir disso, passou a acompanhar programas religiosos e buscou a capela em Belém, no bairro do Jurunas, onde encontrou apoio espiritual. Mesmo enfrentando dificuldades de saúde por dois anos e meio, período em que precisou se afastar do trabalho e passou por cirurgias, manteve a fé e frequentou as celebrações. “Eu vim para a capela e conheci o seu Manoel Costa, que foi o fundador daqui. Contei a minha história e ele disse: ‘pois venha pra cá, que Santo Expedito vai lhe ajudar em todos os seus momentos. Tenha fé”, disse. “Eu parei de trabalhar, fiquei de licença, eu não podia comer, não podia engolir, tinha cirurgia constante na minha boca. Emagreci muito”, contou. “Todo dia 19 eu vinha. Fiquei muito devotada. E passei essa devoção para a minha família e meus amigos. Depois de dois anos e meio, consegui melhorar. Não fiquei totalmente curada, mas, para o que eu estava, fiquei boa”, relatou.

image Devota há 26 anos, a professora de educação física aposentada Enilce da Gama Bastos atribui ao santo a cura de um câncer de mama (Foto: Carmem Helena | O Liberal)

Anos depois, em 2015, Enilce enfrentou um câncer de mama e atribui à fé em Santo Expedito a força durante o tratamento. Ela passou por cirurgia para retirada da mama direita e, segundo os médicos, não precisou de quimioterapia nem radioterapia, seguindo apenas tratamento oral. Hoje, celebra 11 anos de cura. “Eu disse para o meu marido e nossos três filhos: eu vou ficar curada. Tenho muita fé. Estou aqui, curada, completando 11 anos de cura e libertação daquele câncer de mama”, afirmou, emocionada. A devota afirmou que mantém a tradição de recorrer ao santo em todos os momentos e incentiva outras pessoas a fazerem o mesmo. “Para tudo eu recorro a ele. É fundamental na minha vida”, disse.

 

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