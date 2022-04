Igreja celebra o padroeiro das causas urgentes, nesta terça-feira (19)

Nesta terça-feira (19), a Igreja Católica Santo Expedito, conhecido como o Santo das causas justas e urgentes. Considerado o Santo das causas urgentes, ele é o padroeiro dos militares, dos estudantes e dos viajantes.

Na Arquidiocese de Belém a celebração será na Capela de Santo Expedito, na Rua dos Timbiras, nº 261, entre a travessa de Breves e a avenida Bernardo Sayão, no bairro do Jurunas, em Belém.

A capela pertence à Paróquia de Santa Luzia, e a programação começará às 7h, com a Santa Missa celebrada pelo cônego Roberto Cavalli, vigário episcopal e cura da Catedral Metropolitana.

Romaria de Santo Expedido no Jurunas

Após na Capela da Rua dos Timbiras, haverá a procissão com a Imagem Santo Expedito, pelas ruas do Jurunas. Durante todo o dia, a Capela ficará aberta à visitação com missa às 9h, celebrada pelo padre, Fábio Luiz Quintal Gama, que é o pároco da Paróquia Divino Espírito Santo; e às 11h e 17h, as missas serão celebradas pelo padre, Manuel Abraão Farias Pinto, vigário da Paróquia Santo Afonso Ligório.

Santo Expedito era militar

Martirizado na Armênia, no século II, Santo Expedito era militar e foi decapitado no dia 19 de abril de 303, sob o imperador Diocleciano, que subira ao trono de Roma em 284. O diácono Emanuel Duarte, que é o capelão do Corpo de Bombeiros do Pará, informou que após dois anos de suspensão da festividade em homenagem ao santo, por causa da pandemia da covid-10, o evento retornou neste final de semana e segue até esta terça-feira, 19.

O capelão informou que nesta terça-feira (19), haverá missa às 8h na Igreja de Santo Expedito, que o Corpo de Bombeiro mantém na avenida Júlio César, nº 3.000. Após, a missa terá início a procissão pelas proximidades da igreja. Ao meio-dia, haverá celebração e a Festividade do Santo se encerra com a celebração da missa das 18h.

O capelão do Corpo de Bombeiros comentou sobre os atributos e tentações sofridas por Santo Expedido, informando que o santo foi comandante militar de mais de 20 mil homens que perseguiam os cristãos, mas ao conhecer o cristinianismo parou de perseguir os cristãos e passou a querer ser um deles.

"Com isso, os comandantes ofereceram-lhe mais poder e dinheiro para ele não se converter, mas ele não quis, preferiu a conversão. Conta a história, que ele foi tentado por um corvo que gritava Cras, (do latim 'deixa para amanhã'), e ele disse não, ''a minha conversão é hodie, do latim, hoje'. Por isso, na imagem de Santo Expedito tem um corvo pisado, ao pé dele, com a plaquinha cras (deixa para amanhã) e na sua mão a cruz erguida, dizendo hodie.

O capelão dos Bombeiros afirmou, ainda, que o santo é o padroeiro oficial da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros. "No Pará, nosso padroeiro é Santo Expedito. Essa igreja foi inaugurada no ano de 2008, por dom Orani Tempesta (Arcebispo Metropolitano de Belém, à época), e estamos voltando agora com a festividade aberta", concluiu o diácono Emanuel Duarte.

SERVIÇO

Homenagens a Santo Expedito

Local: Capela de Santo Expedito (Rua dos Timbiras 261, entre Breves e Bernardo Sayão)

Data e hora: Nesta terça-feira (19), das 7h às 17h.

Local: Igreja de Santo Expedito (Avenida Júlio César, nº 3000)

Data e hora: Nesta terça-feira (19), 8h, haverá missa. Ao meio-dia, haverá celebração e a Festividade do Santo se encerrará com a celebração da missa das 18h.