Dia de Santo Antônio: veja como será a programação em homenagem ao ‘santo casamenteiro’ em Belém

Os católicos celebram, na quinta-feira (13), o dia de Santo Antônio, padroeiro dos pobres, do matrimônio e das noivas, com procissões em homenagem ao “santo casamenteiro”, que é tradição nos bairros da Batista Campos e Guamá, na capital paraense. Ainda em comemoração à data, também haverá programação nas demais igrejas da Grande Belém que são dedicadas ao santo, como no bairro da Campina, Coqueiro (Ananindeua) e em São Brás, na Paróquia São Francisco de Assis.

VEJA MAIS

Na Paróquia Santo Antônio de Lisboa, na Batista Campos, a quinta-feira, dia do padroeiro, será marcada pela procissão em louvor ao santo. A saída do cortejo será após a missa das 17h, partindo da Capela, na rua dos Tamoios, com direção à Igreja matriz, na rua Fernando Guilhon. Ainda na quinta-feira (13), haverá missa às 6h30, 12h, 17h e 19h. A festividade começou no dia 1° de junho e segue até o dia 13 de junho.

Outro momento marcante da festividade será na quarta-feira (12) com a tradicional benção dos namorados nas missas ao longo do dia. Recebendo o tema “Construir a civilização do amor e da solidariedade”, a festividade conta com missas diárias às 6h30, 12h, 17h e 19h, todas com a oração da trezena, e à noite há programação cultural e apresentações artísticas.

Na capital

Com o tema “Seguindo o exemplo de Santo Antônio e cultivando a amizade social”, Santo Antônio também é celebrado na Paróquia São Francisco de Assis (Capuchinhos), no Guamá. No dia do santo (13), último dia dos festejos na igreja, haverá missa às 7h, 12h e às 18h30, seguida de procissão. A programação diária segue, respectivamente, de segunda a sexta com trezena e santa missa às 7h, 11h15 e 18h, além de atrações culturais.

Também no bairro do Guamá, na Paróquia de Santo Antônio do Tucunduba, a programação será até o dia 16 de junho, com o tema: “Com Santo Antônio em oração vivendo a amizade com Cristo”. A programação inclui trezenas e missas todos os dias, às 19h. E, no dia 13, as celebrações litúrgicas serão às 05h30, 12h e 19h. Já na Capela Santo Antônio – Centro de Evangelização, na Campina, a festividade iniciou dia 1º e segue até o dia 13. No dia de Santo Antônio, haverá missa às 12h e 19h, ambas seguidas de quermesse.

Pão de Santo Antônio

Organizada pela Instituição da Pia União do Pão de Santo Antônio, no bairro do Guamá, celebrações também rendem louvor ao padroeiro. Até o dia 12 de junho, o período da Trezena - que iniciou no dia 31 de maio -, serão realizadas orações e missas sempre às 8h30, na capela do Pão de Santo Antônio. Já no dia 13 de junho, dia específico dedicado ao santo, ocorre uma procissão, a partir das 8h, que percorre a Casa de Santo Antônio, saindo pela rua Paes de Souza e, depois, entra na capela, onde é celebrada uma missa, ministrada pelo Arcebispo de Belém, Dom Alberto Taveira Corrêa.

Ananindeua

Em Ananindeua, na Paróquia de Santo Antônio de Pádua, no Coqueiro, a festividade também iniciou no dia 1º de junho e segue até o dia 13 com o tema “Com Santo Antônio de Pádua, na palavra e na oração, somos todos irmãos”. A programação conta com trezena às 18h30, seguida de Santa Missa. Na segunda-feira (13), haverá missa às 6h30 e às 19h. Durante os festejos do “santo casamenteiro”, os fiéis também contam com arraial, venda de comidas típicas e programação cultural.

História de Santo Antônio

O padroeiro nasceu em Lisboa (Portugal), em 1191 e morreu em 13 de junho de 1231, em Pádua (Itália). Por isso, é chamado Santo Antônio de Lisboa ou de Pádua, um dos santos mais populares da Igreja. Era conhecido por sua ótima retórica, o que o tornou um exímio pregador contra os hereges de sua época. Foi canonizado em apenas 11 meses depois de sua morte, a canonização mais rápida da história, devido sua fama de santidade já ser grande quando ainda em vida.