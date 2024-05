Igreja dos Capuchinhos começa festividade de Santo Antônio nesta sexta (31), em Belém; saiba mais

A Festividade de Santo Antônio 2024, da Paróquia São Francisco de Assis – Capuchinhos, inicia nesta sexta-feira (31) e prosseguirá até o dia 13 do mês que vem. O tema é “Onde sofre o teu irmão, eu estou sofrendo nele”. E o lema: “Seguindo o exemplo de Santo Antônio e cultivando a Amizade Social”. A renda será repassada para as obras da Casa do Pão, instituição fundada pelos Freis Capuchinhos e Antonianas, que atende 250 idosos, localizada na avenida Conselheiro Furtado.

A Trezena será na Igreja dos Capuchinhos, na travessa Castelo Branco esquina da Conselheiro Furtado, em São Brás. A programação será diária com a realização da Trezena de Santo Antônio, seguida de Missa, em três horários: de segunda-feira a sexta-feira: às 7h, 11h15h e 18h.

Aos sábados: às 7h, 11h15h e 19h. Aos domingos: 7h, 11h15h e 17h30. A coordenação é do Guardião do Convento e Presidente da Casa do Pão, Frei Raphael Hattyla (OFMCap) mais a Comissão Organizadora formada por Antonianas(os) e voluntários.

Haverá, diariamente, atrações culturais e venda de comidas típicas no Arraial de Santo Antônio, na Quadra de Esportes da Igreja, sempre a partir das 19h30. Aos domingos, um café da manhã, a partir das 7h, no Salão Bento XV (ao lado da Casa da Palavra).

Na sexta-feira (31), na primeira noite, será o Jantar de Santo Antônio, com a aquisição prévia da cartela, nas Secretarias da Casas do Pão e da Paróquia. No sábado (8 de junho), haverá o Bingo de Santo Antônio, na Quadra da Igreja, às 16h30. No dia 13 de junho, a Missa solene será às 7h e a Missa de Encerramento, às 18h, seguida da Procissão pelas ruas próximas à Igreja.

Bênçãos

Durante os treze dias da Festividade, haverá Bênçãos. Cada dia será dedicado a diversos segmentos: dos idosos e viúvos; das chaves dos carros; da vida financeira; trabalhadores, empregos e carteiras de trabalho; gestantes; estudantes e mochilas escolares; leigos engajados, benfeitores e voluntários; das imagens do Sagrado Coração de Jesus, velas e sal; da saúde e dos remédios; das crianças e dos jovens; dos empresários e Empreendedores; das famílias, lares e chaves de casa; dos namorados, noivos e solteiros. No dia 13 (dia do Santo Antônio), haverá bênção dos pães e lírios.

Santo Antônio

Santo Antônio ou Fernando Antônio de Bulhões, nome de batismo. Ele nasceu em Lisboa, Portugal, em 15 de agosto de 1195. De família nobre e rica, era filho único. A formação inicial foi feita pelos cônegos da Catedral de Lisboa. Antônio gostava de estudar e de ficar recolhido em oração. Conhecido como protetor das coisas perdidas, dos casamentos, dos pobres, é o santo dos milagres. Fez muitos ainda em vida, durante as pregações, nas praças e igrejas, muitos cegos, surdos e doentes ficaram curados.

Ele morreu em Pádua, na Itália, em 13 de junho de 1231, com 36 anos, por isso é conhecido como Santo Antônio de Pádua, mas também como Santo Antônio de Lisboa, por ser a cidade de origem. Após a morte, ocorreram muitos milagres. Onze meses depois foi beatificado e canonizado. Quando o corpo dele foi exumado, a língua estava intacta. A relíquia está exposta até hoje, na Basílica de Santo Antônio, em Pádua (Itália). A canonização do santo foi realizada pelo Papa Gregório IX, na Catedral de Espoleto, em 30 de maio de 1232.