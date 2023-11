Dia de Finados: igreja evangélica leva alimentos e água para o Cemitério no dia de Finados

Pelo segundo ano consecutivo, a igreja Assembleia de Deus Blindados no Senhor, do bairro de Nazaré levou ao Cemitério Santa Izabel, em Belém, uma ação evangélica e solidária. Mil e quinhentos copos com água, 300 kits de lanche com frutas e 1000 ventarolas foram distribuídos ao público que passou pelo local durante o feriado de Finados nesta quinta-feira (02).

A ação faz parte do projeto +QuePalavras, idealizado pelo pastor Zildomar Campelo, que percebeu a necessidade de uma atenção especial às pessoas que prestam homenagens aos seus entes queridos. “Nós estamos aqui no Cemitério por um único objetivo: o amor ao próximo. Compreendemos que Jesus estará sempre onde estão as pessoas e aqui elas estão precisando de um abraço, de um carinho e Deus nos mostrou a importância de entregarmos um suco, uma fruta, uma água gratuitamente. Esse é o verdadeiro evangelho!”, destaca pastor Zildomar Campelo, idealizador do projeto.

Mais de 50 pessoas participaram da ação, que começou às 7h, na sede do Templo, na Avenida Nazaré, até o fim da ação no Cemitério, por volta das 11h. O projeto +QuePalavras, este ano, foi liderado pela Missão com Jovens da Blindados. “Os jovens têm a Força e nós estamos aqui para trazer uma mensagem de esperança e que Jesus nos ama. É mais do que palavras. É um abraço, um sorriso, um copo de água, um sorriso, um lanche para todos os que estão chorando pela saudade e dor da perda. Faz parte e é inerente a todos nós, mas a nossa missão é justamente cuidar das pessoas e levar Jesus”, pontua pastora Samira Martins, líder da Missão com Jovens Geração Blindada.

Elizeu Maia, de 11 anos, participou pela primeira vez do projeto e se emocionou com o carinho recebido das pessoas. “Quando as pessoas vêm me abraçar, eu sinto felicidade em poder amenizar a dor das pessoas. Também me sinto amado”, descreve o adolescente.

(Divulgação)

Além do copo com água e do kit de frutas, a igreja Blindados no Senhor também leva momento de oração e louvor para confortar os corações enlutados durante as homenagens. Silmara Lima, que é integrante do Ministério de Música da igreja, diz que volta para casa renovada após a ação.

“Não tem como explicar a gente chegar diante de alguém e cantar uma canção ao ponto de confortar pessoa. Isso nos deixa realizado. É incrível a sensação de ajudar alguém com um abraço, oração e um trecho de uma canção. Não tem comparação! Nos torna melhores para a vida!”