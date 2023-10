Dia de Finados: confira o que abre e fecha em Belém no feriado desta quinta-feira

O feriado nacional de Finados, nesta quinta-feira (2), afeta o funcionamento de alguns estabelecimentos na Grande Belém. Diversos serviços privados funcionarão em horários especiais. Já as repartições públicas não funcionarão ao longo do dia. Nesse âmbito, serão mantidos apenas os serviços essenciais — com escalas específicas para atender as demandas da população. Portanto, confira o que abre e o que fecha nesta data:

Governo do Estado

A Secretaria de Planejamento e Administração (Seplad) informou que, conforme o decreto nº 2.871, publicado na edição extra do Diário Oficial do Estado (DOE) de 25 de janeiro de 2023, fica facultado o expediente nos órgãos e entidades da administração pública direta e indireta do Poder Executivo Estadual na próxima sexta-feira (3) de novembro, em razão do Feriado de Finados, no dia 2 de novembro.



A Seplad comunicou, ainda, que será acrescentada uma hora à jornada diária normal de trabalho dos servidores, nos seis dias úteis subsequentes ao dia 3 de novembro. Com a decisão em vigor, os órgãos e entidades das áreas de arrecadação, saúde pública, defesa social, parques, museus, teatros e espaços de visitação turística, incluindo os equipamentos públicos administrados por organizações sociais mediante contrato de gestão, estabelecerão escalas de serviço a fim de que o atendimento à população não seja prejudicado.

Supermercados

Os supermercados irão funcionar normalmente durante o feriado com horários definidos por cada empresa. A informação foi confirmada pela Associação Paraense de Supermercados (Aspas).

Lotéricas

Os centros lotéricos poderão abrir de acordo com a determinação gestor. Cada empresário tem autonomia para abrir ou fechar durante o feriado, de acordo com o Sindicato dos Empresários Lotéricos do Estado do Pará (Sinelepa).

Bancos

Os bancos não terão expediente presencial ao público no Dia de Finados, na quinta-feira (2). As agências bancárias não estarão abertas para atendimento presencial ao público. A decisão segue a Resolução n.º 4.880, de 23 de dezembro de 2020, do Conselho Monetário Nacional, que não considera dias úteis para fins de operações bancárias feriados de âmbito nacional. Na sexta-feira (3), o atendimento ao público nas agências ocorre normalmente.

Espaços de lazer

A Organização Social Pará 2000 manterá abertos ao público os espaços culturais e turísticos que administra, na próxima quinta-feira (2), feriado de finados. Todos os complexos têm entrada gratuita.

A Estação das Docas, no bairro da Campina, estará aberta na próxima quinta-feira (2), das 10h às 23h. O Mangal das Garças, no bairro da Cidade Velha, também estará aberto ao público, das 8h às 18h. O Parque Estadual do Utinga "Camillo Vianna", no bairro do Curió-Utinga, irá funcionar normalmente, das 6h às 17h.

O Jardim Zoobotânico Bosque Rodrigues Alves estará fechado no próximo dia 2 de novembro, como informado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma). O espaço turístico da capital paraense volta a funcionar normalmente, na sexta-feira, 3 de novembro, das 8h às 16h.

Usinas da Paz

A Secretaria Estratégica de Articulação da Cidadania (Seac), informou que, em função do feriado do Dia de Finados, todas as unidades das Usinas da Paz de Belém, Região Metropolitana, Canaã dos Carajás e Parauapebas estarão com as atividades suspensas nos dias 02 e 03 de novembro (quinta-feira e sexta-feira). No sábado, dia 04, as UsiPaz retomam normalmente o funcionamento.

Shopping centers

Shopping Bosque Grão-Pará:

Lojas e quiosques: 11h às 21h

Praça de alimentação: 11h às 22h

Entretenimento e lazer: 11h às 22h

Restaurantes: 11h às 23h

Cinema, teatro e demais: conforme programação

Boulevard Shopping:

Lojas :11h às 21h

Praça de Alimentação e Lazer: 11h às 22h

Restaurantes: 11h às 00h

Cinema: de acordo com a programação.



Parque Shopping Belém :

Lojas: 11h às 21h

Praça de alimentação e lazer: 11h às 22h

Outback: 11h30 às 22h30

Coffee Lovers: 09h às 00h

Academia: 08h às 18h

Cinema: de acordo com a programação

Shopping Metrópole Ananindeua:

Lojas e Quiosque: 12h às 22h

Praça de alimentação e lazer: 12h às 22h

Cinema: de acordo com a programação

Castanheira Shopping:

Lojas: 11h às 21h

Praça de alimentação e Parque de Diversão: 11h às 22h

Cinemas e academias: de acordo com a programação

Shopping Pátio Belém

Lojas: 11h às 21h

Praça de alimentação: 11h às 22h

Academia Smart Fit: 09h às 18h

Cinema: conforme a programação

(Gabriel Pires, estagiário, sob a supervisão de Fabiana Batista, coordenadora do Núcleo de Atualidades)