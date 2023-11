Dia de Finados: cemitérios Santa Izabel e São Jorge têm movimentação intensa na manhã deste feriado

Em Belém, nos cemitérios Santa Izabel, no Guamá, e São Jorge, na Marambaia, a movimentação de visitas foi intensa manhã desta quinta-feira (2), no Dia de Finados. As homenagens póstumas começaram bem cedo, por volta das 7h, com missa e entrega de flores e velas nas sepultaras. Um momento delicado e sagrado para muitas famílias que buscam matar um pouco a saudade de seus entes queridos. O horário de funcionamento para visitas nesses cemitérios deve seguir até 16h.

A tradição de visitar cemitérios para decorar e limpar túmulos, acender velas e fazer orações é uma forma de manter viva a memória dos entes queridos, proporcionando um momento de reflexão. Muitos, também, dedicam a data para reunir a família e amigos, compartilhando histórias e recordações dos entes falecidos.

Confira fotos da movimentação no Cemitério Santa Izabel:

Cemitério Santa Izabel Foto: Ivan Duarte | O Liberal Foto: Ivan Duarte | O Liberal Foto: Ivan Duarte | O Liberal Foto: Ivan Duarte | O Liberal Foto: Ivan Duarte | O Liberal Foto: Ivan Duarte | O Liberal Foto: Ivan Duarte | O Liberal Foto: Ivan Duarte | O Liberal Foto: Ivan Duarte | O Liberal Foto: Ivan Duarte | O Liberal Foto: Ivan Duarte | O Liberal Foto: Ivan Duarte | O Liberal Foto: Ivan Duarte | O Liberal Foto: Ivan Duarte | O Liberal Foto: Ivan Duarte | O Liberal Foto: Ivan Duarte | O Liberal Foto: Ivan Duarte | O Liberal Foto: Ivan Duarte | O Liberal Foto: Ivan Duarte | O Liberal Foto: Ivan Duarte | O Liberal Foto: Ivan Duarte | O Liberal Foto: Ivan Duarte | O Liberal

Confira fotos da movimentação no Cemitério São Jorge:

Cemitério São Jorge Foto: Ivan Duarte | O Liberal Foto: Ivan Duarte | O Liberal Foto: Ivan Duarte | O Liberal Foto: Ivan Duarte | O Liberal Foto: Ivan Duarte | O Liberal Foto: Ivan Duarte | O Liberal Foto: Ivan Duarte | O Liberal Foto: Ivan Duarte | O Liberal Foto: Ivan Duarte | O Liberal Foto: Ivan Duarte | O Liberal Foto: Ivan Duarte | O Liberal Foto: Ivan Duarte | O Liberal

Data

No dia 02 de novembro, na maior parte dos países ocidentais, é feito um dos mais importantes rituais religiosos da tradição cristã católica, isto é, o Dia de Finados. Essa data tem por objetivo principal relembrar a memória dos mortos, dos entes queridos que já se foram, bem como (para os católicos) rezar pela alma deles.