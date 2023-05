Dia das Mães: psicóloga faz palestra na TV Liberal e fala sobre os desafios da maternidade moderna

Como parte da programação destinada às funcionárias mães na empresa, o Grupo Liberal promoveu, na manhã desta quinta-feira (11), uma palestra com a psicóloga Niamey Granhen, que falou sobre os desafios da maternidade moderna.

Realizada no auditório da TV Liberal, a programação contou com transmissão remota para os veículos de comunicação do Grupo Liberal em Belém e no interior do Pará. O evento é alusivo ao Dia das Mães, celebrado no próximo domingo (14).

Professora da Universidade Federal do Pará, a psicóloga Niamey Granhen disse que os principais desafios são vencer as expectativas que são colocadas sobre a mulher, onde ela deixa de ser mulher para ser mãe. E, nesse contexto, ela falou sobre os mitos. “Mãe é tudo igual? Não. A gente está desrespeitando a singularidade”, afirmou.

E, quando a mulher acha que a mãe é tudo igual e que ela tem que se igualar, ela começa a se pressionar. E aí, muitas vezes, ela entra em conflito com o "eu" dela. E adoece. E ela, adoecendo, adoece também o bebê porque é importante esse vínculo mãe-criança, mas dentro de um suporte de uma rede familiar.

“E, muitas vezes, ela se sente sozinha. A outra questão é que, muitas vezes, a mãe, além de se pressionar, tem expectativas: a mãe é uma supermulher, amor incondicional”, explicou. “É como se ela só tivesse que amar, amar, e ela não pode sentir medo, raiva, tristeza, incerteza e ela sente tudo isso porque ela continua sendo humana”, afirmou Niamey Granhen.

VEJA TAMBÉM:

A psicóloga disse que são mitos a ideia de uma super mãe, super mulher, amor incondicional, instinto materno, que toda mãe já nasce com aquele instinto de mãe. “E esses mitos, pela tradição por muito tempo e ainda hoje, persistem e eles são colocados para a mulher”, explicou.

E, muitas vezes, além de ser uma maternidade não planejada e desejada, ela vai viver essa fase coberta de pressões e tensões. “O que é maternidade? É cuidar dos filhos, é cuidar da casa. E ela não cuida de si? Então o “eu” se apaga. É como se fosse assim: para nascer uma mãe, morre uma mulher. Isso é muito pesado. Não tem que morrer ninguém. Precisa ter estrutura, possibilidade”, afirmou.

Realizada no auditório da TV Liberal, a programação contou com transmissão remota para os veículos de comunicação do Grupo Liberal em Belém e no interior do Pará. O evento é alusivo ao Dia das Mães, celebrado no próximo domingo (14) (Ivan Duarte/O Liberal)

Maior desafio é se libertar dos mitos que cercam a maternidade

E, quando a gente quer “matar” uma mulher para ela ser só mãe, ela entra em conflito. “E, muitas vezes, quando ela entra em conflito, ela se sente culpada. E a culpa é o ferrugem psicológico, porque o ferrugem estraga até um ferro que é forte. E a culpa também”, disse a psicóloga Niamey Granhen.

Ela afirmou que é preciso entender que o maior desafio é se libertar desses mitos. É importante, portanto, essa mulher perceber que não está sozinha. “A gente tem outras pessoas passando pelas mesmas questões e, muitas vezes, calada”, afirmou.

Ela também disse que a maioria das mães também trabalha. “Então ela tem dupla jornada de trabalho, ela tem um trabalho fora de casa e dentro de casa ela, e tem que ser perfeita”, afirmou. “Quando nasce um bebê, a mãe é apagada, porque tudo é para o bebê. É como se a mãe não existisse mais. Quando ela está grávida, passa a mão na barriga, que linda. E, de repente, ela não é mais nada”, afirmou.

Por isso, a importância de se transmitir orientações, esclarecimentos, rodas de conversa e de momentos como esse realizado na TV Liberal. Após a palestra, houve sorteio de brindes para as mulheres do Grupo Liberal.

Para celebrar o Dia das Mães, a transcorrer no próximo domingo, o Grupo Liberal organizou dois dias de programação destinada às funcionárias mães na empresa. A celebração começou na quarta-feira (10), com o Dia da Beleza abrangendo a oferta de serviços de design de sombrancelhas, limpeza de pele e maquiagem às mamães de O Liberal, Jornal Amazônia, Rádio Liberal e Portal oliberal.com no auditório do Bloco "B" da sede do Grupo, no bairro do Marco. À tarde, os cuidados com a beleza das mães ocorreram na sede da TV Liberal, no bairro de Nazaré. O evento terminou nesta quinta-feira.