Dia da Pizza em Belém tem festival com sabores paraenses; veja como participar

Na próxima quarta-feira (10), é celebrado o "Dia da Pizza", data definida após um concurso estadual em São Paulo para selecionar as melhores pizzas de marguerita e mussarela, sabores clássicos de um dos pratos mais consumidos no mundo. A iguaria típica da gastronomia italiana também é muito popular entre os paraenses, que adaptaram pizzas com ingredientes da culinária regional.

Para comemorar a data, Belém vai receber nos dias 10 a 12 de junho um festival de pizzas regionais, em um empreendimento localizado no bairro do Marco. O evento promete unir a gastronomia com música regional, oferecendo uma programação que inclui apresentações ao vivo de artistas locais. Adilson Alcântara abrirá a programação musical no dia 10, seguido por Allan Roffé no dia 11 e Dany Black encerrará as festividades no dia 12.

Um dos destaques do festival será a Pizza Vulcânica Paraense, premiada com o segundo lugar no Grano Pizza Show 2021. Fábio Lima contou que a pizza é preparada com camarão, jambu e uma redução de tucupi, combinada com a borda vulcânica, recheada de requeijão cremoso, camarão ou pata de caranguejo. Além dessas, também haverá outros diversos sabores típicos do estado por meio do cardápio. Algumas das pizzas oferecidas são as “Caranguejo com Patolas” e “Tapajônica”, feita de pirarucu.

"É sempre muita responsabilidade promover algo tão precioso que é o alimento, o bom é que o público sempre nos surpreende, prestigiando a programação e divulgando o nosso projeto”, concluiu o chef.

SERVIÇO:

V Festival de Pizzas Dú Pará

Datas: De 10 a 12 de julho

Horário: A partir das 18h

Local: Pizza do Fábio (Casa Marco), Tv. Humaitá, 2227 – Marco, Belém