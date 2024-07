Dia Mundial da Pizza: Veja 15 lugares para comer pizza em Belém

O Dia Mundial da Pizza é comemorado no dia 10 de julho. O prato, que tem como base a massa, o molho de tomate e o queijo, com diferentes combinações, encontra, na Grande Belém, opções inusitadas, que caíram no gosto dos paraenses. Pensando nessa data tão especial para os amantes de pizza, a redação integrada do Grupo Liberal listou 16 lugares para comer pizza em Belém:

1 - Napoli Pizzaria

O Napoli Pizzaria (@napolipizzadelivery), com unidades disponíveis nos bairros do Umarizal e Marambaia, em Belém, a Napoli oferece opções de pizzas com sabores regionais paraenses.

2 - Pizza do Fábio

A Pizza do Fábio (@pizzadofabio) nasceu em 2012, na cidade de Vigia de Nazaré, nordeste paraense, e tem unidades no bairro do Marco de Umarizal, em Belém.

3 - Famiglia da Pizza

Com unidades tanto em Belém (nos bairros do Reduto e Umarizal), quanto em Ananindeua (Cidade Nova), a Famiglia da Pizza (@famigliapizza) possui um cardápio super variado para todos os gostos e sabores.

4 - Di Mare Pizzeria

O Di Mare Pizzeria (@dimarepizzeria), no bairro do Umarizal, em Belém, oferece opções de delivery e para comer no local, em um espaço bem ambientado na gastronomia italiana.

5 - Pizza Prime

A Pizza Prime (@pizzaprimebelem) oferece três opções para quem prefere comer uma pizza sem sair de casa, seja por aplicativos de pedir comida, ou pelo WhatsApp, ou até mesmo pelo site. Localizada no bairro de Nazaré, em Belém.

6 - La Boca Pizzaria

Presente em Belém, Ananindeua e Castanhal, a La Boca Pizzaria (@labocapizzaria) tem em seu cardápio uma grande variedade de sabores de pizza salgadas e doces.

7- Ei Pizza Belém

O Ei Pizza Belém (@eipizzabelem) é uma das queridinhas da capital. Presente nos bairros da Cidade Velha, Marambaia e Parque Verde (Parque Shopping Belém), sendo em qualquer uma das unidades com cardápio diversificado.

8 - Cia Paulista de Pizza

A Cia Paulista (@ciapaulistadepizza), ha 37 anos, segue sendo um dos espaços mais frequentados pelo público paraense. Presente no bairro do Umarizal, em Belém; e na Cidade Nova, em Ananindeua.

9 - Rock'n Pizza Delivery

Rock'n Pizza Delivery (@rocknpizzadelivery), no bairro do Umarizal, em Belém, os nomes das pizzas são pensadas para atrair os amantes de rock e pizza.

10 - Pizzaria Porão Itália

Localizada no distrito de Icoaraci, a Pizzaria Porão Itália (@poraoitalia) fica bem próxima à orla de Icoaraci.

11 - A Forneria

A Forneria (@aforneria), localizada no bairro do Umarizal, em Belém, é especializada em comida italiana, sendo as pizzas o seu carro-chefe.

12 - Sr Forneria Pizzas

O cardápio do Sr Forneria (@srforneriapizzas) é repleto de combos, que vão do combo promocional até o premium, com uma diversidade de sabores, visando atender todos os públicos. Presente em Belém, Ananindeua e Castanhal, eles atendem tanto num espaço físico quanto no delivery.

13 - Pizza do Macaco

No bairro Batista Campo, em Belém, a Pizza do Macaco (@pizzadomacaco) oferece opções como filé com alho frito, pepperoni e queijo brie com mel, para quem deseja expandir o paladar para pizzas que fogem da normalidade.

14 - Pizzaria Oitentão

Uma pizza que pesa mais de quatro quilos, com 38 pedaços de 40 centímetros cada, 6 sabores, capaz de servir pelo menos nove pessoas. Sim, a extravagante opção existe e está disponível em Ananindeua, na Pizzaria Oitentão (@oitentaopizzaria) - nome alusivo aos impressionantes 80 centímetros de diâmetro da “redonda”.

15 - Sil & Cia Pizzas

No Complexo de Esportes da Cidade Nova 8, em Ananindeua, a Sil & Cia Pizzas (@sileciapizzas), as pizzas gigantes, com até 3 sabores diferentes, são atrativos para quem passa pelo local.