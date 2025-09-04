Capa Jornal Amazônia
Dia da Amazônia: confira como será a programação em Belém nesta sexta-feira (5)

O público poderá participar de workshops, atos públicos, visitação em espaços ecológicos e rodas de conversa, entre outras atividades

Ayla Ferreira*
fonte

Para celebrar a data, a capital paraense terá programações diversas em vários pontos da cidade. (Foto: Fernando Sette / Divulgação)

Com mais de 5 milhões de quilômetros quadrados, a Amazônia Legal abrange 59% do território brasileiro e está distribuída por 775 municípios. A floresta amazônica é rica em biodiversidade e também comporta 20% da água doce do planeta na bacia amazônica. Nesta sexta-feira (5), comemora-se o Dia da Amazônia, data que surgiu quando o Príncipe D. Pedro II decretou a criação da Província do Amazonas, atual Estado do Amazonas.

Para celebrar a data, a capital paraense terá programações diversas em vários pontos da cidade. O público poderá participar de workshops, atos públicos, visitação em espaços ecológicos e rodas de conversa, entre outras atividades.

Confira a programação do Dia da Amazônia

Universidade Federal Rural da Amazônia (Ufra)

A Ufra realiza o evento “UFRA na COP-30: gerando conhecimento para uma Amazônia sustentável” nesta sexta-feira (5). O encontro marca o início das atividades da instituição relacionadas à conferência e será realizado das 8h às 18h, pela manhã no auditório do Pavilhão de Salas de Aula e à tarde no auditório da Zootecnia. 

Data: 5/9
Horário: 8h às 18h
Local: Auditório do Pavilhão de Salas de Aula (manhã) e auditório de Zootecnia (tarde). Estr. Principal da Ufra, 2150 - Curió-Utinga, Belém - PA.

Programação

8h30 - 9h00 - Acolhimento/recepção
9h00 - Abertura
9h30 - Lançamento da logomarca UFRA na COP 30
10h00 - Roda de conversa: "O papel das universidades e da ciência na realização da COP 30 na Amazônia”. Palestrantes: Raimunda Monteiro (Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável da presidência da república); Maria Rosa Travassos (Embrapa Amazônia Oriental); Ana Prudente (Museu Paraense Emílio Goeldi); Vanessa Monteiro (jornalista Ascom UFRA)
12h - Intervalo para o almoço
13h-14h: Sessão de filmes sobre o Dia da Amazônia. Filmes: Mensageiras da Amazônia (17 min) e Floresta - Um Jardim Que a Gente Cultiva (49 min) - Organização Ecofalante Programa Universidades, Grupos PET Florestal, PET Agronomia, PET Solos, Caipora
14h - Trabalho em Grupos “participação e a contribuição da UFRA na realização da COP-30”
PROEN - Integração de saberes e diálogos multidisciplinares na formação de profissionais pela UFRA
PROPED - Contribuições da UFRA com ciência e inovação tecnológica para o combate às mudanças climáticas e como ela ampliar sua liderança com pesquisas e inovação em soluções climáticas
PROEX - Contribuição da UFRA com ações de extensão universitária para o combate às mudanças climáticas que facilite o diálogo entre a academia, os tomadores de decisão e os movimentos sociais para construir soluções conjuntas
17h - Plenária de encerramento com apresentação dos resultados dos trabalhos em grupos pelas pró-reitorias com transmissão e participação dos campi
18h - Encerramento

#ClimaDeVerdade: Mobilização das baixadas pela Integridade da Informação Climática

A Na Cuia, juntamente com o Comitê de Comunicadores Populares das Baixadas de Belém lança a campanha #ClimaDeVerdade, com uma série de formações, escutas e produções comunitárias. Como marco do Dia da Amazônia, nesta sexta-feira (5), será realizado um ato público e simbólico, que une juventudes, comunicadores e lideranças locais em um dia de artivismo, reflexão e celebração coletiva no território. Terá uma ajuda de custo para transporte no valor de R$ 30,00, além de café da manhã e almoço gratuitos.

Serviço

Local: Casa Cura. O endereço será confirmado depois da inscrição.
Data: 5 de setembro
Horário: 9h às 17h
Vagas limitadas: 20 pessoas
Inscrições: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf-wiSscFwUk9Xz2_PZbzzNkj_3IC5ZN_oQZieU0ItRr4I-8w/viewform

Programação

- 9h | Colagem de lambes: #ClimaDeVerdade na comunidade Açaizal

- 10h30 | Lanche coletivo e acolhimento

- 11h | Roda de conversa: #ClimaDeVerdade: Vozes da Periferia contra a Desinformação Climática Com Samilly Maré Cheia (IBAMCA), Xan Marçall (Casa Cura) e Paulie (Na Cuia)

- 12h | Almoço coletivo (Feijoada)

- 14h | Oficina de Cartografia Afetiva – com Beatriz Lacerda

- 17h | Contemplação e encerramento

Dia da Amazônia: Juventudes que Ecoam

Em alusão ao Dia da Amazônia (5), o Fórum Paraense de Juventudes (FPJ) realiza, ao longo do mês, uma série de mobilizações formativas e culturais protagonizadas por jovens amazônidas. A ação “Dia da Amazônia: Juventudes que Ecoam” busca afirmar a juventude da região como protagonista das soluções frente à crise climática e à defesa dos territórios e acontece nos dias 5, 6 na A Casa Aberta, Rua Ó Almeida, nº 1062 (Reduto) e no dia 7 durante o Grito dos Excluídos em Belém. As inscrições para a programação estão abertas e as vagas limitadas. A entrada é gratuita.

Programação

Data: 5/9
Horário: 14h às 18h
Local: A Casa Aberta: Rua ó de Almeida, 1062 - Reduto CEP:  66053-190

14h às 16h | Vivência Cultural – “Acarimbolando a Amazônia ao Som da Natureza” – com Roberto Porto
16h às 18h | Roda de Conversa – “Amazônia Is Burning: Um Diálogo entre Clima e Cultura Ballroom” – com Watare Maniva

Encontro+B Amazônia 2025

A 6ª edição do evento Encontro+B Amazônia 2025 teve início na última quarta-feira (3) e encerra nesta sexta-feira (5). Com o lema “A raiz do futuro”, a programação envolve experiências, workshops, painéis, arte, cultura e espaços de cocriação do qual participam representantes de todos os setores —  lideranças empresariais, comunidades indígenas, governos, organizações da sociedade civil, investidores de impacto e acadêmicos.

Este ano, o evento acontece na Universidade Federal do Pará (UFPA). No dia 5 de setembro, será celebrado o Dia da Amazônia com experiências imersivas na cidade para viver a Amazônia na Amazônia.

Entre os palestrantes confirmados para o evento, estão: Gonzalo Muñoz, Embaixador de Ação Climática da ONU na COP25 e cofundador do Sistema B; Jay Coen Gilbert, cofundador do B Lab (internacional); Pedro Tarak, cofundador do Sistema B; e Ursula Vidal, secretária de Cultura do Estado do Pará (governo).

Serviço

Encontro+B Amazônia 2025
Data: 3, 4 e 5 de setembro de 2025
Local: Universidade Federal do Pará (UFPA) – Belém, Pará, Brasil
Ingressos: no site do evento: www.encontrob.com 
Informações: encuentrob@sistemab.org 

4° Congresso Amazônias: Ambientes, Territórios e Desenvolvimento (COAM)

O Núcleo de Meio Ambiente da UFPA (Numa) realiza o ‘4° Congresso Amazônias: Ambientes, Territórios e Desenvolvimento (COAM)’. A programação iniciou na última quarta-feira (3) e encerra na sexta-feira (5). Este ano, o tema do evento é “Ambientes, Sociobiodiversidade e Clima na Pan-Amazônia”.

Programação

Mesa Redonda: Ecologia Política na Pan Amazônia: aportes teóricos e práticas insurgentes
Horário: 9h às 10h30

Mesa Redonda: Cooperação em projetos de desenvolvimento na Amazônia
Horário: 10h40 às 12h10

Serviço

Data: 5/9
Horário: 9h às 12h10
Local: Núcleo de Meio Ambiente (Numa), localizado no Campus Profissional, ao lado do Chalé de Ferro, Universidade Federal do Pará (UFPA), Av. Perimetral, 144 - Guamá, Belém - PA. 

Para participar das mesas, não é necessário inscrever-se previamente. No entanto, para obter certificado de participação, é preciso inscrever-se em: Sigeventos.ufpa.br

Parque Estadual do Utinga Camilo Vianna

Nesta sexta-feira (5), é comemorado o Dia da Amazônia, que é celebrado no dia a dia de funcionamento de Parques Ambientais, iniciativas essenciais para o lazer e para a educação ambiental. Os parques são Unidades de Conservação (UC) de proteção integral dos ecossistemas existentes. 

Em Belém, o Parque do Utinga oferece experiências de lazer, como trilhas ecológicas, esportes radicais, mirantes de contemplação, cafeterias e áreas de convivência.

Programação

Hora: 6h às 17h
Local:  Av. João Paulo II, S/N - Curió-Utinga, Belém - PA, 66610-770

*Ayla Ferreira, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Fabiana Batista, coordenadora do Núcleo de Atualidades

