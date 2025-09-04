Parques Ambientais preservam a biodiversidade e impulsionam o turismo sustentável no Pará

Os municípios de Belém, Afuá, Monte Alegre, São Geraldo do Araguaia e Almeirim contemplam Parques Ambientais, mantidos pelo Governo do Estado, que preservam a biodiversidade e impulsionam o turismo sustentável no Pará. Nesta sexta-feira (5), é comemorado o Dia da Amazônia, que é celebrada no dia a dia de funcionamento desses espaços, essenciais para o lazer e para a educação ambiental.

Os parques são Unidades de Conservação (UC) de proteção integral dos ecossistemas existentes, por isso não são permitidas moradias no interior dessas áreas. No entanto, ao redor dos parques, vivem diversas comunidades tradicionais, como ribeirinhos, indígenas e quilombolas, que possuem uma relação histórica e cultural com o território.

Belém

Apenas no primeiro semestre de 2025, mais de 320 mil pessoas visitaram o Parque Estadual do Utinga - “Camillo Vianna”, em Belém. A Unidade de Conservação, gerida pelo Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade (Ideflor-Bio), em parceria com a Organização Social Pará 2000, oferece experiências de lazer, como trilhas ecológicas, esportes radicais, mirantes de contemplação, cafeterias e áreas de convivência.

Em preparação para a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30), que será realizada em Belém, no mês de novembro, o Ideflor-Bio amplia os investimentos no Parque, com a construção de um novo Centro de Apoio aos Visitantes, com museu, auditório, cafés e áreas administrativas, além da manutenção de trilhas, instalação de nova sinalização e pontos de hidratação e contemplação.

Marajó

O Parque Estadual do Charapucu, no Município de Afuá, é caracterizado por um ecossistema de vegetação de várzeas e igapós, preservados, com áreas nunca exploradas e apresenta características peculiares da Amazônia. A UC busca a preservação dos ecossistemas naturais e da beleza paisagística, a realização de pesquisas científicas, o desenvolvimento do turismo ecológico e da educação ambiental no Arquipélago do Marajó.

Baixo Amazonas

O Parque Estadual de Monte Alegre é reconhecido mundialmente pelo “2022 World Monuments Watch”, um programa internacional que reconhece patrimônios culturais em todo o mundo. O parque possui pinturas rupestres e biodiversidade, que são estudadas há décadas, contribuindo para o entendimento da história pré-colombiana na Amazônia.

Carajás

Situado apenas a 20 km da área urbana de São Geraldo do Araguaia, na região sudeste do Estado, o Parque Estadual da Serra dos Martírios/Andorinhas tem localização privilegiada na zona de transição entre os biomas Amazônia e Cerrado. Umas das principais características do espaço são as mais de 30 cachoeiras catalogadas.

Almeirim

O Parque Estadual das Árvores Gigantes da Amazônia, na Floresta Estadual de Paru, em Almeirim, foi criado para proteger a maior árvore da América Latina e uma das maiores do mundo, um angelim-vermelho (Dinizia excelsa) de 88,5 metros de altura. O anúncio da criação do espaço foi feito em 2024 pelo governador Helder Barbalho.

"A criação e gestão desses parques refletem nosso compromisso com a preservação ambiental e o respeito às comunidades tradicionais. O Parque das Árvores Gigantes simboliza um novo capítulo na proteção da nossa biodiversidade, que só será possível com a participação efetiva da sociedade e o trabalho integrado entre poder público e moradores locais", ressalta Nilson Pinto, presidente do Ideflor-Bio.