Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Pará chevron right

Parques Ambientais preservam a biodiversidade e impulsionam o turismo sustentável no Pará

Sexta-feira (5) é celebrado o Dia da Amazônia. Os Parques Ambientais representam o compromisso do Governo do Estado com a preservação deste importante bioma

Agência Pará

Os municípios de Belém, Afuá, Monte Alegre, São Geraldo do Araguaia e Almeirim contemplam Parques Ambientais, mantidos pelo Governo do Estado, que preservam a biodiversidade e impulsionam o turismo sustentável no Pará. Nesta sexta-feira (5), é comemorado o Dia da Amazônia, que é celebrada no dia a dia de funcionamento desses espaços, essenciais para o lazer e para a educação ambiental.

Os parques são Unidades de Conservação (UC) de proteção integral dos ecossistemas existentes, por isso não são permitidas moradias no interior dessas áreas. No entanto, ao redor dos parques, vivem diversas comunidades tradicionais, como ribeirinhos, indígenas e quilombolas, que possuem uma relação histórica e cultural com o território.

Belém

Apenas no primeiro semestre de 2025, mais de 320 mil pessoas visitaram o Parque Estadual do Utinga - “Camillo Vianna”, em Belém. A Unidade de Conservação, gerida pelo Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade (Ideflor-Bio), em parceria com a Organização Social Pará 2000, oferece experiências de lazer, como trilhas ecológicas, esportes radicais, mirantes de contemplação, cafeterias e áreas de convivência.

Em preparação para a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30), que será realizada em Belém, no mês de novembro, o Ideflor-Bio amplia os investimentos no Parque, com a construção de um novo Centro de Apoio aos Visitantes, com museu, auditório, cafés e áreas administrativas, além da manutenção de trilhas, instalação de nova sinalização e pontos de hidratação e contemplação.

Marajó

O Parque Estadual do Charapucu, no Município de Afuá, é caracterizado por um ecossistema de vegetação de várzeas e igapós, preservados, com áreas nunca exploradas e apresenta características peculiares da Amazônia. A UC busca a preservação dos ecossistemas naturais e da beleza paisagística, a realização de pesquisas científicas, o desenvolvimento do turismo ecológico e da educação ambiental no Arquipélago do Marajó.

Baixo Amazonas

O Parque Estadual de Monte Alegre é reconhecido mundialmente pelo “2022 World Monuments Watch”, um programa internacional que reconhece patrimônios culturais em todo o mundo. O parque possui pinturas rupestres e biodiversidade, que são estudadas há décadas, contribuindo para o entendimento da história pré-colombiana na Amazônia.

Carajás

Situado apenas a 20 km da área urbana de São Geraldo do Araguaia, na região sudeste do Estado, o Parque Estadual da Serra dos Martírios/Andorinhas tem localização privilegiada na zona de transição entre os biomas Amazônia e Cerrado. Umas das principais características do espaço são as mais de 30 cachoeiras catalogadas.

Almeirim

O Parque Estadual das Árvores Gigantes da Amazônia, na Floresta Estadual de Paru, em Almeirim, foi criado para proteger a maior árvore da América Latina e uma das maiores do mundo, um angelim-vermelho (Dinizia excelsa) de 88,5 metros de altura. O anúncio da criação do espaço foi feito em 2024 pelo governador Helder Barbalho. 

"A criação e gestão desses parques refletem nosso compromisso com a preservação ambiental e o respeito às comunidades tradicionais. O Parque das Árvores Gigantes simboliza um novo capítulo na proteção da nossa biodiversidade, que só será possível com a participação efetiva da sociedade e o trabalho integrado entre poder público e moradores locais", ressalta Nilson Pinto, presidente do Ideflor-Bio.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱
Pará
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM PARÁ

CULTURA

Erveiras do Ver-o-Peso são reconhecidas como Patrimônio Cultural Imaterial do Pará

A lei nº 11.128, sancionada pelo Governo do Estado e publicada nesta terça-feira (2)

03.09.25 18h43

PARÁ

Lancha avaliada em R$ 550 mil é apreendida com documentação irregular em Bujaru

Veículo saiu de Bujaru com destino ao Rio Grande do Norte e foi confiscado por não ter o Danfe, que é exigido no transporte de mercadorias

03.09.25 16h54

MEIO AMBIENTE

Novo painel online do TJPA deve facilitar acompanhamento de ações ambientais no Pará

A plataforma traz recursos interativos e visuais que permitem acompanhar, em tempo real, o andamento e a situação de processos relacionados ao meio ambiente em todo o estado

02.09.25 15h45

RECONHECIMENTO

Manoel Cordeiro tem obra reconhecida como patrimônio cultural e imaterial do Pará

O projeto de lei aprovado na Assembleia Legislativa do Pará, nesta terça-feira, 2, segue para a sanção do governador do estado

02.09.25 14h26

MAIS LIDAS EM PARÁ

UFRA

Em ‘carta à comunidade’, ex-reitora da Ufra defende legado de sua gestão na instituição

A professora Herdjania Veras de Lima se pronunciou após ser veiculada uma matéria que trata sobre os atuais desafios administrativos e estruturais enfrentados pela UFRA.

31.08.25 19h07

'Baby Paraense'

Mãe paraense viraliza nas redes sociais ao ensinar bebê recém-nascido a falar 'égua'

No vídeo, a criança de 3 meses fica repetindo a expressão paraense diversas vezes

01.09.25 18h37

OPORTUNIDADE

Curso gratuito abre 2 mil vagas para jovens em busca do primeiro emprego no Pará; confira

A iniciativa é uma ação do Coletivo Coca-Cola Jovem, programa de capacitação gratuita e online

30.08.25 13h59

PREPARAÇÃO

Exército conclui certificação da 23ª Brigada de Infantaria de Selva em simulação para a COP30

Durante oito dias, os militares participaram da chamada Simulação Viva, última fase do processo de certificação da tropa

01.09.25 19h42

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda