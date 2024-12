Dia D de Combate ao Aedes aegypti: Belém recebe ação contra a dengue na Praça da República

A Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Sesma), realizou neste domingo (1º) o “Dia D” de Combate ao Aedes aegypti, mosquito transmissor de doenças como dengue, zika e chikungunya. A ação, com o tema “Visita Segura, Casa Protegida”, foi realizada na Praça da República, entre 8h e 12h, reunindo mais de 300 servidores da saúde, além de pessoas interessadas em contribuir para a prevenção da proliferação do mosquito, que tem registrado números preocupantes na capital paraense: apenas em 2024, foram contabilizados 2.984 casos de dengue, segundo a Sesma.

Alberto Rodrigues, chefe da divisão de endemias da Sesma, enfatizou a importância da conscientização popular para o combate ao mosquito. “Este ano foi muito difícil no Brasil inteiro, com mais de 6 milhões de casos e mais de 5 mil mortes pela dengue. Em Belém, estamos intensificando as ações e chamando a atenção da população para que permita a visita dos agentes de combate a endemias em suas casas. É fundamental verificar depósitos, tampar caixas d’água e cisternas, manter garrafas emborcadas e guardar pneus em local adequado”, explicou.

Ação Dia D ao Combate ao Aedes aegypti Foto: Igor Mota | O Liberal Foto: Igor Mota | O Liberal Foto: Igor Mota | O Liberal

O evento também envolveu equipes especializadas, que demonstraram o desenvolvimento do mosquito, desde o ovo até a fase adulta, e promoveram atividades lúdicas voltadas para as crianças.

“Queremos ensinar desde cedo a importância de evitar a proliferação do mosquito. A programação de hoje abrange os oito distritos de Belém e reflete nosso lema: ‘Casa segura, casa protegida’”, completou Rodrigues.

Com a proximidade do período chuvoso, a Sesma reforça o alerta para que a população adote medidas simples e eficazes no combate ao mosquito. Além disso, destaca a importância de acondicionar corretamente o lixo e respeitar os dias de coleta domiciliar, atitudes que ajudam a manter os ambientes livres de possíveis focos do Aedes aegypti.

A programação foi encerrada com grande participação do público, reforçando a mensagem de que a prevenção é uma responsabilidade coletiva.