Belém realiza semana de combate à dengue; veja a programação

Belém recebe a Semana de Combate à Dengue, que iniciou nesta terça-feira (26/11) e traz uma série de atividades educativas, além de ações de combate e prevenção à doença, vacinação e visitas em todos os oito distritos da cidade. Essa mobilização antecede o Dia D Municipal de Combate à Dengue, que será realizada no próximo domingo, 1º de dezembro, e terá a programação divulgada em breve. As iniciativas, promovidas pela Secretaria Municipal de Saúde (Sesma), visam alertar e engajar a população na luta contra o mosquito Aedes aegypti, responsável pela transmissão da dengue, zika e chikungunya.

Desde o início do ano até o momento foram registrados 2.984 casos de dengue em Belém, sendo 4 casos com morte, segundo o último boletim epidemiológico divulgado pela Sesma na última segunda-feira (25). Os bairros com maior número de casos confirmados são Guamá (278), Pedreira (210) e Jurunas (184).

O Dia D Municipal de Combate à Dengue foi estabelecido para mobilizar as ações e contar com o engajamento da população, especialmente agora que começa o período do inverno amazônico, propício à proliferação do Aedes aegypti.

As atividades que começaram na terça-feira (26/11), no distrito de Outeiro, com teatro de fantoche, exposições sobre o ciclo evolutivo do mosquito e seus criadouros, além de jogos pedagógicos e palestras educativas.

Vacinação e visitas

Durante a ação, foram realizadas vacinação contra a gripe e visitas domiciliares, com o apoio de 23 agentes de combate às endemias (ACEs), que têm como meta visitar 460 imóveis na região. A programação da semana se estende até sexta-feira, 29 de novembro, com ações previstas para os distritos de Belém, Mosqueiro, Sacramenta, Entroncamento, Guamá, Bengui e Icoaraci, das 8h às 12h.

Ações anuais de combate e prevenção

A Sesma informou que ações de prevenção e combate são realizadas durante todo o ano, com maior intensificação no período do inverno amazônico. Dentre elas, o Plano de Contingência e Ações Diárias, que, desde o início do ano, foi elaborado para dar respostas rápidas às emergências em saúde pública relacionadas às arboviroses. Paralelamente, ações diárias foram intensificadas em toda a cidade, priorizando áreas de maior vulnerabilidade.

Também são realizados mutirões de combate à dengue, que contemplou bairros e distritos com maior número de casos. Foram realizados, até o momento, mais de 20 mutirões, abrangendo áreas como Jurunas, Guamá, Marambaia, Cremação, Pedreira, Satélite e os distritos de Icoaraci, Mosqueiro e Outeiro. Os agentes de combate a endemias visitam milhares de imóveis, identificando e eliminando focos do mosquito Aedes aegypti, aplicando larvicidas e orientando os moradores sobre medidas preventivas, como o descarte correto de resíduos e o cuidado para evitar água parada.

Em 21 de fevereiro, foi inaugurada a Sala de Situação do Controle e Combate à Dengue. Este espaço estratégico reúne mensalmente representantes de órgãos municipais, estaduais e outras entidades parceiras, como Sespa, Semma, Secon, Sesan e Bombeiros Civis. O objetivo é monitorar os dados epidemiológicos, avaliar o grau de incidência das doenças e planejar ações conjuntas para conter o avanço do mosquito.

Como parte do programa Saúde na Escola, a Sesma detalhou que realizou atividades em escolas públicas, promovendo a conscientização de alunos, professores e gestores sobre a importância da prevenção às arboviroses, como oficinas, gincanas, caminhadas e palestras.

Além disso, para fortalecer o combate às arboviroses, a Prefeitura convocou 295 novos Agentes de Controle de Endemias aprovados em Processo Seletivo Público. Esses profissionais estão em campo, intensificando as ações preventivas e ampliando a cobertura nos bairros e distritos da cidade.

Medidas preventivas

Para prevenir o surgimento de focos do mosquito, a Sesma orienta a população a adotar cuidados simples no dia a dia. Entre as principais recomendações estão a manutenção de caixas d’água bem fechadas, o descarte correto do lixo, o preenchimento de pratinhos de vasos de plantas com areia e a vedação de fossas. Além disso, a orientação é não deixar água acumulada sobre lajes, tampas de garrafas viradas para baixo e pneus devem ser armazenados em locais cobertos, entre outros cuidados.

Disque Endemias

A população pode colaborar ainda mais no combate ao mosquito Aedes aegypti, denunciando possíveis focos do mosquito por meio do Disque Endemias, que está disponível para atendimento pelo número (91) 3251-4218.

Confira a programação da Semana de Combate à Dengue:

Locais e datas do Dia D nos Distritos (das 08h às 12h):

• 27/11 – Distrito de Belém

Em frente ao Banco do Brasil – Vileta, entre João Paulo e Leal Martins;

• 28/11 – Distrito de Mosqueiro

Caminhada pelo bairro da Vila até a Praça Matriz;

• Distrito da Sacramenta - Escola Maria Luiza Pinto Amaral até a Praça Dorothy Stang – Passagem Mucajá, s/nº, Bairro Sacramenta;

• Distrito do Entroncamento

Parque Utinga, bairro Curió Utinga;

• 29/11 – Distrito do Guamá

Praça Olavo Bilac (Terra Firme) – Praça central, Av. Celso Malcher com Rua São Domingos;

• Distrito de Icoaraci - Pracinha em frente ao Armazém, Conjunto da Cohab;

• Distrito do Bengui

Sinal da Independência com Augusto Montenegro;