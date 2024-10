lei que dispõe sobre programa de prevenção da dengue nas escolas é sancionada no pará

O governador Helder Barbalho sancionou a Lei número 10.730, de 2 de outubro deste ano, que dispõe sobre o Programa de Prevenção da Dengue nas escolas da rede pública e privada, no Estado do Pará. O objetivo é promover a conscientização e ações de prevenção da dengue entre os estudantes, professores e demais membros da comunidade escolar. A lei foi publicada no Diário Oficial do Estado de quinta-feira (3).

As escolas da rede pública e privada deverão adotar as seguintes medidas de prevenção da dengue: realização de campanhas educativas e palestras sobre os riscos da dengue e as medidas de prevenção; implementação de ações pedagógicas que estimulem a participação ativa dos estudantes na identificação e eliminação de possíveis criadouros do mosquito Aedes aegypti e manutenção regular de áreas escolares, incluindo a eliminação de recipientes que possam acumular água como pneus, garrafas plásticas e pratos de vasos de planta.

Outras medidas: instalação de recipientes adequados para o descarte correto de resíduos sólidos, evitando acúmulo de água parada; realização de mutirões de limpeza e conscientização, envolvendo a comunidade escolar e moradores do entorno; incentivo à prática de atividades educativas como teatro, música e artes, que abordem de forma lúcida os cuidados necessários para evitar a proliferação do mosquito transmissor da dengue e de outras doenças, como chikungunya, zika e a febre amarela urbana. Já o Poder Executivo, por meio dos órgãos competentes, poderá promover capacitações e fornecer material educativo para as escolas implementarem as ações previstas por este programa.